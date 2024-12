Encamp es vesteix de gala per acollir una Fira de Santa Llúcia amb molta música i artesania

La parròquia d’Encamp s’ha engalanat per començar a celebrar Nadal. La plaça de Sant Miquel ha encetat així avui la Fira de Santa Llúcia, la qual es podrà visitar durant tot el cap de setmana. L’espai s’ha omplert amb més d’una desena de casetes de fusta amb paradistes a dins, pel qual ofereixen als visitants una gran varietat d’articles nadalencs i altres productes artesanals. A la fira s’hi poden comprar, entre altres productes, postals, joies, llaminadures, ninots de llana, adornaments nadalencs o fins i tot saboneria artesanal, un clàssic d’aquestes dates.

Durant el transcurs de la tarda, s’han anat veient els primers visitants, els quals s’han passejat per la zona i han aprofitat per fer alguna compra. “Hi ha entre tretze i catorze paradistes, que són tots del país, hi ha forces parades de comerços d’Encamp i la resta de parades són d’Andorra. Algunes propostes són al voltant de l’artesania i coses fetes a mà“, ha explicat avui el conseller de Cultura, Infància i Joventut de la parròquia encampadana, Joan Sans.

A banda de les parades, l’esdeveniment també ofereix la possibilitat d’escoltar música en directe, ja que el llarg del cap de setmana hi ha programades diferents actuacions musicals. Aquesta tarda, per exemple, ha actuat Vibrand en clau de soul. Pel petit escenari que el Comú ha brindat i ubicat a la plaça també hi pujaran Manuel Fernández, Roser Puigbò i el mag Marc Ferrer. “Hem programat diversos concerts de talent nacional i una proposta de màgia per dinamitzar la fira durant tot el cap de setmana”, ha esmentat el conseller.

Val a dir que la fira coincideix amb el pont de la Puríssima a Espanya celebrat avui. Un factor que ha provocat l’arribada de molts turistes en el país el llarg del matí d’aquest divendres. És aquest motiu que la previsió és que durant el cap de setmana hi hagi un gran nombre de visitants a totes les parròquies, i en especial als nuclis urbans. “És un cap de setmana molt especial, és festiu al país veí del sud i estem convençuts que afavorirà que hi hagi força visitants turistes, no només els de la nostra parròquia i nacionals”, ha sentenciat Sans.