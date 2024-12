Els pessebres vivents d’Andorra: tradició, art i un gran atractiu nadalenc

Els pessebres vivents esdevenen el fil conductor de les celebracions nadalenques al Principat, amb representacions i instal·lacions úniques a cada parròquia. Aquestes propostes, que combinen tradició, art i esperit nadalenc, s’han convertit en un dels principals atractius d’aquestes festes. Des d’EL PERIÒDIC hem parlat amb els responsables de diverses parròquies per conèixer com aquestes activitats mantenen viva una tradició que captiva visitants i locals per igual, tot complementant-se amb altres propostes culturals i lúdiques.

Canillo: Un pessebre vivent de dimensions espectaculars

A Canillo, el pessebre vivent es consolida com un dels més emblemàtics del Principat. Amb més de 250 figures a mida real distribuïdes pels carrers, aquesta iniciativa artística i cultural és un gran reclam per a visitants i locals. Les figures humanes i animals, creades per artistes plàstics i fusters, donen vida a una experiència visual i immersiva, mentre que els animals petits, com ovelles i gallines, completen l’ambient nadalenc. Segons fonts del Comú, aquest esdeveniment, que es celebra des de fa 16 anys, té com a objectiu atreure visitants i oferir un producte diferenciat en un marc de decoració nadalenca única. Fins al 12 de gener, es poden fer visites guiades i gaudir d’activitats nadalenques complementàries a la zona. «És un projecte que aposta per la qualitat i la singularitat, i l’esforç del Comú n’és el motor principal», afirmen des de l’entitat.

La Massana: Tradició i innovació amb l’Estelàrium

La Massana combina tradició i modernitat amb l’Estelàrium, un parc d’activitats infantils que s’inaugura el 27 de desembre a la plaça de l’Església. Aquest espai decoratiu inclou també un pessebre que acompanya les activitats des de l’encesa de llums del 6 de desembre. Al cor del poble, a la plaça de les Fontetes, un altre pessebre esdevé punt de trobada per a turistes, que aprecien l’ambient nadalenc i aprofiten per immortalitzar el moment amb fotografies.

Les figures lluminoses presents al pessebre de la plaça de les Fontetes de la Massana.

Andorra la Vella: Tradició dins del Poblet de Nadal

El Pessebre d’Andorra la Vella, ubicat als jardins de Ca l’Apotecari, forma part del circuit del Poblet de Nadal, un dels esdeveniments més esperats de la capital. Des del 2016, aquesta instal·lació acompanya les activitats del mercat nadalenc, destacant especialment en l’itinerari d’Instants Màgics, on els visitants poden fotografiar-se amb escenes decoratives. «Aquest pessebre és un homenatge a la tradició i contribueix a reforçar el Poblet de Nadal com a atractiu turístic i cultural», destaca el Comú, que compta amb la col·laboració de l’Arxiprestat de les Valls per habilitar aquest espai. Es pot visitar fins al 5 de gener, coincidint amb el final de les festes.

Les figures religioses col·locades en el magnífic pessebre de la capital.

Sant Julià de Lòria: Un toc de tradició per Reis

Tot i que no organitza un pessebre vivent com altres parròquies, Sant Julià de Lòria celebra el Nadal amb una petita recreació de l’adoració de l’Infant Jesús durant la Cavalcada de Reis. Aquesta representació, que només dura unes hores, compta amb actors locals i és una iniciativa que reflecteix la implicació dels veïns en les tradicions nadalenques.

Escaldes-Engordany: La innovació del Pessebre Vivent d’Engordany

El Pessebre Vivent d’Engordany és una proposta amb història i evolució. Recuperat l’any 2014 per commemorar el centenari del naixement d’Esteve Albert, aquesta representació aposta per una experiència immersiva que combina elements audiovisuals, música en viu amb format pirinenc i la participació d’actors locals, com l’Esbart Santa Anna. Aquest any, la representació, dirigida per Irina Robles, s’ha celebrat els dies 14 i 15 de desembre al Prat del Roure, un espai interior que ha permès recrear una atmosfera plena de màgia, incloent neu artificial, mapping audiovisual i més de 80 voluntaris que han fet possible aquesta experiència única. «És un esdeveniment que combina història i modernitat, adaptant-se als canvis de la societat sense perdre l’essència de la parròquia», expliquen des del Comú.

Pel que fa a la parròquia d’Encamp, aquesta no compta amb cap pessebre vivent a la seva programació ni una activitat vinculant per les festes nadalenques. Per altra banda, la parròquia d’Ordino ha declinat participar en aquest reportatge. Tanmateix, és essencial recordar que els pessebres vivents i altres activitats nadalenques d’Andorra són molt més que decoracions: són un reflex de la història, la cultura i la cohesió de les parròquies. No et perdis l’oportunitat de visitar aquestes iniciatives i descobrir la màgia del Nadal en un entorn únic!