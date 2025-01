El renaixement de ‘Cloacas de Lujo’: Belén Montero es consolida com a veu independent del país

El retorn de ‘El cas Ciru’, la novel·la debut de la sèrie ‘Cloacas de Lujo’ de Belén Montero, marca un moment clau en la trajectòria de l’autora. Amb un enfocament renovat i sota el seu segell editorial, Montdharma, aquesta reedició no és només un homenatge al thriller original, sinó una oportunitat per oferir una experiència més rica i immersiva, consolidant a Montero com una veu independent en el panorama literari. En una conversa amb EL PERIÒDIC, reflexiona sobre aquesta nova etapa i el procés que l’ha dut fins aquí.

Una nova experiència de lectura

Amb aquesta reedició, Montero no només preserva l’essència del seu thriller original, sinó que el dota d’elements nous que busquen enriquir l’experiència del lector. Una portada renovada, que captura de manera més potent l’aura obscura i misteriosa de la trama centrada en el tràfic d’òrgans, és el primer detall que salta a la vista.

Però els canvis no s’aturen aquí: Montero ha afegit escenes inèdites en moments clau i ha reorganitzat els capítols en seccions més breus i dinàmiques. Aquest enfocament busca agilitzar el ritme de lectura, tot oferint una experiència més immersiva. Finalment, el nou epíleg tanca la història de manera més completa, deixant alhora pistes per a futures entregues de la sèrie. «Volia que els lectors tinguessin la sensació de redescobrir la novel·la, fins i tot aquells que ja la coneixen», explica Montero. «Les escenes inèdites i el nou epíleg estan pensats per oferir un respir i permetre als lectors connectar encara més amb els personatges», afegeix.

Cal destacar que des de la seva primera publicació, ‘Cloacas de lujo’ ha deixat empremta per la seva narrativa intensa i el seu missatge social. Montero aborda temes complexos com la corrupció, el poder abusiu i el tràfic d’òrgans, entrellaçant-los amb subtrames emocionals que connecten profundament amb els lectors. «Molts m’han escrit per dir-me com la novel·la els ha fet reflexionar i vibrar emocionalment. Aquesta connexió és el que m’impulsa a continuar escrivint», afirma l’autora, tot destacant que «el thriller no és només entreteniment; també és una eina per explorar els aspectes més foscos de la nostra societat».

Els reptes d’una autora independent

El camí cap a aquesta reedició no ha estat fàcil. Després d’una experiència inicial amb un segell d’autoedicions, Montero va sentir la necessitat de prendre les regnes del procés editorial. Això la va portar a fundar Montdharma, un projecte que reflecteix la seva determinació i autonomia. «Vull tenir control total sobre les meves creacions, des de la idea inicial fins a la publicació i distribució», afirma l’autora. «De moment, he creat aquest segell editorial per publicar les meves obres, però no descarto que en un futur també pugui obrir-lo per ajudar nous autors independents», destaca.

El llançament de Montdharma ha suposat per a Montero una corba d’aprenentatge constant. Gestionar aspectes com el disseny, la producció i la distribució ha requerit dedicació i formació: «Tot el procés ha estat un viatge fascinant. M’he format constantment i he buscat col·laborar amb professionals que comparteixin la meva visió», diu l’escriptora. Tot i això, ha trobat inspiració i suport en professionals del sector i en la seva disciplina personal. «Cada repte superat és una oportunitat per créixer i consolidar-me com a autora independent», comenta.

La relació amb les xarxes socials és un repte per a Montero, qui prefereix les interaccions cara a cara. Malgrat això, entén que el mitjà digital és indispensable per connectar amb els lectors i donar visibilitat a les seves obres: «Encara que no és el meu medi natural, estic treballant per adaptar-me i utilitzar les xarxes socials com una eina per arribar al món lector dels thrillers».

Mirant cap al futur

Amb el llançament d’aquesta nova versió de ‘El Caso Ciru’, Montero està centrada a expandir la seva col·lecció ‘Cloacas de Lujo’ i consolidar-se en el gènere negre. Els seus objectius a llarg termini inclouen la traducció de les seves novel·les a altres idiomes i l’ampliació de la seva base de lectors a escala internacional. «Crec que el somni de tot escriptor és veure les seves obres traduïdes a molts idiomes, per tal d’arribar a lectors d’arreu del món», revela.

Tot i que ara per ara Montdharma es dedicarà exclusivament a les seves obres, l’autora no descarta obrir en un futur el segell a altres autors independents. «En el futur, no descarto obrir aquest espai per donar suport a altres autors independents. Soc conscient de com pot ser de difícil obrir-se camí o aprendre com fer-ho en aquest sector, i la meva intenció seria facilitar aquest procés perquè puguin centrar-se en allò que realment importa», reflexiona, tot i que recalca que «ara mateix, la meva energia està enfocada a consolidar ‘Cloacas de Lujo’ com una sèrie de referència en el gènere negre». «Vull continuar creant històries que emocionin i facin reflexionar. Ara que tinc els mitjans, no vull aturar-me, ni per mi ni pels meus lectors. Aquesta és la meva passió, i tot el que faig està enfocat a fer-la créixer», conclou Montero.