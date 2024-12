El Pessebre de Canillo inaugura la seva 16a edició amb tradició i esperit nadalenc

Aquest matí, els infants de l’escola francesa i andorrana de Canillo han estat els protagonistes de la inauguració del tradicional Pessebre de Canillo, que aquest any celebra la seva setzena edició. L’esdeveniment ha tingut lloc davant de Casa Comuna, on s’ubiquen les figures a mida real que caracteritzen aquest pessebre, i ha comptat amb la presència de les autoritats locals, incloent-hi els cònsols de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, així com el conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella.

En un ambient festiu, els infants han participat activament en l’acte, que ha inclòs el tradicional tall de cinta inaugural. Les autoritats han destacat la importància d’aquesta tradició nadalenca, que any rere any reuneix la comunitat canillenca i atreu nombrosos visitants durant les festes. Alcobé ha subratllat la incorporació d’una figura nova aquest any, la qual representa una persona portant un fardell de tabac, en homenatge al cultiu del tabac, un ofici tradicional de la parròquia: “És un orgull celebrar la setzena edició del pessebre afegint noves figures com aquesta, que enriqueixen el nostre patrimoni cultural i recorden oficis tradicionals que formen part de la nostra identitat,” ha declarat Alcobé.

Durant l’acte, Kinchella ha agraït la tasca de les persones encarregades de muntar el pessebre, ressaltant que aquesta activitat s’ha convertit en una peça imprescindible del Nadal a Canillo. “Agraïm la dedicació de tots els qui fan possible que tinguem el pessebre cada any, perquè avui en dia ja no podem imaginar un Nadal a Canillo sense aquesta tradició,” ha afirmat. Els infants, acompanyats per mestres i familiars, han gaudit de la visita inaugural, explorant les diferents figures que donen vida a aquesta representació única.

El Pessebre de Canillo, amb figures a mida real i escenes tradicionals, s’ha consolidat com un element central de les festes nadalenques a la parròquia, atraient tant residents com turistes que busquen viure l’essència del Nadal als Pirineus. Aquest esdeveniment estarà disponible per a la visita durant totes les festes, oferint una experiència cultural i artística que enriqueix l’oferta turística de la parròquia.