El ‘Manual 1797’ d’Antoni Puig torna al Consell General gràcies a la donació de Jordi Alcobé

El Consell General ha recuperat el ‘Manual 1797’ d’Antoni Puig arran de la donació del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en qualitat de ciutadà, a l’administració pública. A partir d’ara, serà el mateix Consell qui s’encarregarà de restaurar el manuscrit i de dipositar-lo a l’Arxiu Nacional per tal de garantir-ne la conservació i la consulta ciutadana. A més, es digitalitzarà per poder ser consultat en línia, una condició que el donant havia expressat com a prioritària.

El síndic general, Carles Ensenyat, ha avançat que el Consell General promourà un estudi sobre el ‘Manual 1797’, el qual anirà a càrrec de l’historiador Francesc Rodríguez. Durant l’acte de donació, Rodríguez ha fet una primera aproximació sobre la importància del document, subratllant que inclou un dels primers mapes conegut d’Andorra, on es recullen les coordenades geogràfiques del país. Segons Ensenyat, el procés de restauració i digitalització “és força ràpid” i es preveu que en uns tres mesos el document ja sigui accessible a la ciutadania.

Per la seva banda, Alcobé ha qualificat aquesta donació com “un alliberament de saber que el llibre torna a casa seva, d’on va néixer”. Ha ressaltat que es tracta “d’un manual molt especial perquè no se’n coneix cap altra còpia autèntica” i que presenta il·lustracions i mapes inexistents en altres edicions, fet que el converteix en “un llibre patrimonial únic”. Al mateix temps, ha puntualitzat que, malgrat la denominació de ‘manual’, es tracta d’una versió ampliada del ‘Politar andorrà’, la qual cosa el converteix en “una obra híbrida i una passa única que tenia el país”.

El ‘Manual 1797’ d’Antoni Puig donat per Jordi Alcobé al Consell General. | Consell General