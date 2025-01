El grup de folklore Casa de Portugal torna amb una nova edició de les Janeiras

Gener és per excel·lència el primer mes de l’any, com també el període de mantenir al Principat d’Andorra la tradició portuguesa de les Janeiras, una iniciativa que s’impulsa al país des del 2006 i coincidint amb el 10è aniversari, els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal promouen cada any.

Així, el pròxim cap de setmana del 24 i 25 de gener, els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal aproparan els millors desitjos de bon any a diferents indrets del Principat. De manera que el dissabte a les 17.00 hores serà inaugurada la 18a edició amb la visita a un conegut xalet a Juverri i a continuació, a partir de les 19.00 hores, l’associació de Residents de l’Alto Minho situada a Encamp serà el punt de trobada i cloenda d’aquesta tradició. Després de les populars Janeiras, els membres i associats de les dues associacions s’apleguen per tocar i cantar músiques tradicionals en un autèntic espai de germanor.

De cara al diumenge, els membres del Grup es desplaçaran a la Catedral de Santa Maria d’Urgell per participar en la celebració eucarística dominical i en finalitzar la missa, els cantaires ofereixen un breu concert de Janeiras als feligresos. El grup de cantaires de Janeiras està conformat enguany per una trentena de membres de diferents franges etàries que durant el mes de gener repten el fred d’hivern pirinenc per apropar la cultura popular portuguesa a la societat andorrana.