El CAEE presenta l’univers de Kandinsky en una nova exposició

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) presenta una nova exposició dedicada al pintor rus Vassili Kandinsky, considerat un dels grans precursors de l’abstracció en l’art. Amb el títol ‘Vassili Kandinsky: el color i la forma en l’obra gràfica’, la mostra ofereix un recorregut per diverses etapes de la seva trajectòria artística, des dels inicis al segle XX fins a les seves últimes creacions el 1944. L’exposició estarà oberta al públic del 4 de desembre al 8 de març de 2025 i inclourà un programa d’activitats pedagògiques per aprofundir en la figura i l’obra de l’artista. “Amb aquesta exposició descobrim el món de Kandinsky a través de la seva obra gràfica. Va ser un pioner de l’abstracció que transmetia els estats de l’ànima mitjançant el color, la línia i la forma“, ha explicat Lola Duran, comissària de la mostra.

L’exposició s’estructura en tres àmbits que reflecteixen les etapes clau de la vida i l’obra de l’artista. La primera secció reuneix obres dels inicis de la seva carrera, amb especial èmfasi en les xilografies creades a principis del segle XX. Aquest període està fortament influenciat per l’òpera de Richard Wagner, qui va inspirar Kandinsky a explorar la connexió entre música i emoció. Va ser en aquest context que l’artista va decidir abandonar la seva carrera com a professor de dret per dedicar-se plenament a l’art, establint-se a Munic, Alemanya. Segons Duran, Kandinsky “era un teòric que buscava comunicar l’interior a través de l’art” i posseïa sinestèsia, la capacitat de traduir música en colors.

El segon àmbit inclou aquarel·les que exemplifiquen el seu estil abstracte característic. Aquestes obres es defineixen per la combinació de colors vius i estructures geomètriques, amb una estètica que Duran descriu com a “arquitectònica i rica en línies”. La tercera part de la mostra abasta la seva etapa parisenca, marcada per l’auge del nazisme. Durant aquest període, Kandinsky va evolucionar cap a un estil més líric i poètic, incorporant formes biomòrfiques influenciades pels avenços científics del moment. Una de les peces destacades mostra la representació d’una cèl·lula vista al microscopi, reflectint el diàleg entre art i ciència que caracteritza aquesta fase.

El CAEE ha programat diverses activitats per enriquir l’experiència dels visitants. Entre elles, tallers familiars els dissabtes 18 de gener, 8 i 12 de febrer, un taller de poesia abstracta el 29 de gener, i una conferència titulada ‘Kandinsky i la música’ el 5 de febrer. A més, el 13 de febrer, l’ONCA oferirà un concert amb composicions contemporànies a l’artista, i el 11 de febrer es duran a terme microconferències de 30 minuts que contextualitzaran les obres exposades.