El 30è Saló de la Infància d’Encamp espera rebre un flux de 800 assistents diaris

Encamp ha donat aquest divendres el tret de sortida a la 30a edició del Saló de la infància i la joventut, un esdeveniment que se celebra fins al pròxim dilluns, 30 de desembre, al Complex esportiu i que es traslladarà, dies més tard, al Pas de la Casa (entre el 2 i el 4 de gener). Enguany, es presenten tot un seguit d’activitats i propostes perquè els més menuts puguin gaudir d’una manera diferent i divertida d’aquestes festes de Nadal. L’objectiu és, així, “superar el nombre de visitants registrat en edicions anteriors i poder assolir les 800 persones diàries, com a mínim”, apunten des de l’organització.

Aquest any, val a dir, s’ha reduït el nombre de dies de celebració del saló. Sobre això, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha fet entendre que es va prendre aquesta decisió, ja que tant el dia 31 a Encamp com el dia 5 de gener al Pas de la Casa “l’afluència al saló baixava de manera significativa”, “per la qual cosa s’ha optat per concentrar les activitats en menys jornades, però amb la mateixa qualitat i diversió. “La reducció de dies està plenament justificada, tenint en compte que durant aquells dies, l’afluència és mínima. Ara mantenim els dies més forts amb una aposta ferma i decidida per ampliar l’oferta d’activitats”, ha indicat el responsable.

Les autoritats encampadanes pujades en una de les atraccions del saló.

El saló de la infància disposa així de cinc espais pensats per a totes les edats, entre els quals destaca la zona multimèdia, indret on s’han fet esforços per actualitzar els jocs, i un espai exclusiu dedicat a la realitat virtual. A banda d’això, hi ha espectacles i tallers pensats tant per a la canalla com per a les seus familiars; tanmateix, la novetat d’enguany recau en la potenciació de l’ambient per millorar l’experiència immersiva dels visitants.

Pel que fa a l’oferta d’activitats, en l’espai Lúdic-Esportiu es poden trobar des de jocs, inflables de diferents temàtiques o llits elàstics, fins a un futbolí humà, una escombradora inflable i un circuit BBT Balance. A l’espai Primers Passos, pensat aquest pels més petits, hi ha propostes per treballar la psicomotricitat on els nens i nenes poden jugar amb una ‘bombolla de sensacions’ per descobrir el poder de la imaginació. El saló també ofereix un espai de ludoteca infantil, mòduls d’escuma, piscines de boles, inflables infantils, petits tobogans i peluixos gegants, entre altres entreteniments disponibles.

En un altre costat, la zona multimèdia presenta una experiència amb ulleres de realitat virtual, una pantalla gegant per projectar jocs de la Nintendo Switch amb un circuit immersiu, a més d’estructures multipantalla per jugar a la PlayStation 5, simuladors de Sym Racing i una zona arcade de multijoc. També hi ha una màquina de ball i una bola de neu inflable. Els altres dos espais restants, convé precisar, són el de tallers creatius i el d’espectacles; on s’ofereixen sessions de maquillatge, litografia, creacions de figures d’argila, artoy i un taller de flipbook pel primer, i en el segon, quatre actuacions; tres que tindran lloc a Encamp i un al Pas de la Casa.

Una zona recreativa per jugar a l’EA Sports 25 en consola PlayStation 5.

Per acabar, cal esmentar que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui ha estat present durant la inauguració de la 30a edició, ha posat en relleu que el Saló de la infància i la joventut d’Encamp “és un atractiu per a la gent del poble i també per tothom qui ve a Andorra per les festes de Nadal” perquè esdevé un espai on “es busca la cohesió entre les famílies”.

Quant al nombre d’assistents, ha manifestat que la finalitat “no és arribar a una xifra concreta”, sinó que el jovent “s’endugui un gran record gràcies a l’organització de propostes de qualitat”. Torres ha conclòs la seva intervenció descrivint l’evolució que ha tingut l’esdeveniment des dels seus inicis, afirmant que “al principi era més auster, però que ara combina diferents parts com l’esportiva i la tecnològica i tot plegat, fa que sigui una molt bona proposta”, ha esclarit el ministre.