Quatre monòlegs per reviure la història

Dones oblidades prenen l’escenari a La Massana

Es narra la perspectiva de Martha Bernays, la dona de Sigmund Freud, a través d’un monòleg que es presenta sota el títol “Sigmund i jo” amb la interpretació de Tatiana Gallardo

El Teatre de les Fontetes de La Massana serà l’epicentre d’una proposta teatral innovadora que reviu la veu de quatre dones que, tot i haver marcat moments claus en la història, mai van haver rebut el reconeixement que mereixien. Mitjançant quatre monòlegs, l’obra, que celebra també 30 anys de relacions diplomàtiques, exposa les experiències, conviccions i emocions d’aquestes figures.

La representació ofereix un relat intens on cada personatge té la seva pròpia veu. Es narra la perspectiva de Martha Bernays, la dona de Sigmund Freud, a través d’un monòleg que es presenta sota el títol “Sigmund i jo” amb la interpretació de Tatiana Gallardo. La peça també dóna vida a Eva Braun, l’amant de Hitler, que es reflecteix en “Estimar l’odi”, protagonitzat per Leticia Parisi. A més, el personatge de Mercedes Strikler Kalow, la dona que va trencar amb els motlles socials del segle XX, es materialitza en “Merceditas”, encarnada per Lili Rosetti, mentre que “Dona i soldat, valor i dolor” ens transporta a l’experiència de Maria Remedios del Valle, única dona soldat en les batalles per la independència de l’Argentina, interpretada per Florencia Zapata.

L’obra, amb un guió i direcció signats per Lili Rosetti i amb la col·laboració d’Heidy Buhlman com a assistent de direcció, ofereix una visió renovada i humanitzada de figures històriques sovint relegades al marge dels relats dominants. La cita teatral tindrà lloc avui 20 de març de 2025, a les 21.00 hores, en un esdeveniment que promet ser una cita ineludible per a tots els amants del teatre i la història.