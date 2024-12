Cultura reitera el compromís d’ubicar el Museu Nacional davant de la seu de Govern

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha anunciat aquest dimarts, durant la presentació del Pla Estratègic de Museus i Monuments 2024-2030, que el Govern manté la voluntat de conservar el Museu Nacional de l’Automòbil a Encamp. En l’acte, que també ha comptat amb la participació del director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, i la cap d’àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, s’ha informat que s’està explorant, conjuntament amb la corporació encampadana i la propietat, la possibilitat de crear un nou espai ubicat davant de l’actual Comú. “Aquest projecte pretén millorar les instal·lacions actuals i, al mateix temps, obrir la porta a futures ampliacions per potenciar les visites i el valor cultural del museu“, ha subratllat Bonell.

En la mateixa presentació, Bonell ha recordat que el Museu Nacional ja estava previst en l’anterior pla estratègic, però que, després de més de 24 anys en procés de desenvolupament, encara hi ha feina per fer. “De cara al 2025, volem compartir tota la informació recopilada amb la ciutadania mitjançant un procés participatiu, per tal de complementar el treball realitzat fins ara. Això ens permetrà, en el pressupost del 2026, començar l’execució del projecte amb els capítols corresponents i definir-ne una partida pressupostària“, ha explicat la ministra, qui també ha avançat que encara s’ha de concretar la plataforma a través de la qual es farà aquesta consulta. “Des de l’inici de la legislatura, hem defensat que el millor lloc per al Museu Nacional és davant del Govern, en un espai propietat del Comú d’Andorra la Vella. Estem en contacte per continuar-ne parlant”, ha afegit.

Pel que fa al nou Pla Estratègic 2024-2030, Bonell ha destacat que respon a la necessitat d’actualitzar l’anterior pla i que inclourà, a més dels museus, els monuments. “S’ha demostrat que el 41% dels visitants de museus també visiten monuments“, ha assenyalat la ministra, afegint que aquests elements formen part de la candidatura que es presentarà el 2026 davant la UNESCO. “Cada monument serà tractat de manera específica, oferint una proposta de valor individualitzada amb una visió global”, ha detallat.

Joval i Casabella han avançat que el nou pla inclourà nou línies estratègiques, entre les quals destaquen una nova perspectiva sobre els monuments, un lideratge renovat per a tres museus nacionals (Farga Rossell, Espai Columba i Museu Nacional de l’Automòbil), la consolidació dels museus com a espais comunitaris, i l’accessibilitat de les col·leccions dels museus nacionals. A més, s’integrarà la perspectiva de gènere i la diversitat cultural en els discursos expositius. “Volem revisar els relats històrics per donar visibilitat als personatges femenins sovint ignorats, tot destacant la seva contribució essencial”, han comentat.

Finalment, en resposta a una pregunta sobre la nova ubicació del Museu Thyssen, Bonell ha reconegut que l’espai actual, a la part alta d’Escaldes-Engordany, ha quedat petit per a les necessitats del museu. “El trasllat a l’espai Node està en fase d’estudi. Dos representants, el director de fundacions i un dels patrons, el senyor Guillermo Cervera, estan treballant amb Andorra Telecom per explorar les possibilitats d’aquest trasllat, i serà el patronat qui prendrà la decisió definitiva”, ha conclòs la ministra.