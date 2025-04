Nou emplaçament cultural

Andorra la Vella acull un Sant Jordi a la plaça de la Rotonda que lluny de ser estrany, ha fet vibrar al públic assistent

Una diada en la qual polítics, llibreters i ciutadans s'han aplegat conjuntament per gaudir d'una jornada literària, familiar i amb fins benèfics

La plaça de la Rotonda ha estat l’indret escollit per la corporació de la capital per passar un Sant Jordi de 2025 que, allunyats ja dels temps de la Covid on la celebració va haver de ser amb mascareta i mantenint les distàncies de seguretat, ha albergat tot un matí i migdia replet d’emocions, rialles, signatura de llibres, oferiments per subvencionar projectes educatius i solidaris, intercanvis literaris i amb una protagonista que no ha fallat, fins i tot en les mans dels polítics del nostre país, com és la indispensable rosa. Una mica de núvols, a estones sortint el sol, però la plaça de la Rotonda ha complit amb escreix les expectatives d’una celebració, que a esperes de recuperar-se a la plaça del Poble l’any vinent, no ha desagradat ni molt menys als veïns i ciutadans.

“Estem intentant vendre totes les roses que tenim per subvencionar el nostre viatge de final de curs a Madrid; de fet, ens sorprèn perquè aquest matí una sola persona ens ha arribat a comprar fins a nou roses!” comenta amb entusiasme la Sofia, una de les alumnes de quart de Segona Ensenyança de l’Escola Sant Ermengol qui amb la finalitat citada, i amb el suport d’altres dos companys de classe, s’han aventurat a Sant Jordi en una de les parades més properes al riu.

“Tenim 2.000 roses per vendre, i en el que va de matí, ja només ens resten cinc de les 100 que exhibíem a l’inici. La cosa va bé, ja estan de camí altres 100 i estic segura que amb l’ajuda de tots els andorrans i turistes aconseguirem pagar aquest viatge”, ha asseverat per a EL PERIÒDIC.

Dues de les parades de llibres a la capital, una d’elles la de l’associació Projecte Vida, amb l’assistència de la seva presidenta en funcions, Eva Tenorio. | El Periòdic / P.M.

En una altra cantonada de la plaça, i tocant amb l’avinguda Meritxell (avui més transitada de l’habitual per un dimecres feiner), ens ha cridat l’atenció el somriure i la il·lusió que desperta el Max Bea, col·laborador del Patronat de Dames de Meritxell, “el primer patronat dedicat exclusivament a la població andorrana”, recorda, que també compta amb la disposició d’una escola bressol, i “es va fundar fa més de 50 anys per ajudar a totes les dones del país quan havien de començar a treballar per cuidar així de les seves criatures”.

Ens explica l’adolescent que els punts de llibre “els han confeccionat els avis del Cedre i d’altres associacions conjuntament amb els nens de l’escola mencionada”, a banda d’oferir també els clàssics peluixos com el drac de la llegenda de Sant Jordi i punts de llibre que “canviem cada any”. Tanmateix, explica que “la rosa comuna és el producte estrella”, tot i tenir-la alternativament en format tricolor, i que ja n’han comprat més de 100 a la seva parada. Una sort que també ha viscut una altra de les associacions més conegudes i estimades d’Andorra com és Unicef, en la qual la seva tècnica de sensibilització, Aina Segarra, ha detallat molt bé a aquest mitjà.

“Fa uns dies, quan preparàvem la parada, pensava sincerament que tots els llibres que hem recollit, que en són un munt, no cabrien aquí. Tanmateix, estic impressionada perquè ho hem pogut muntar amb la junta tot molt bé i la veritat el dia d’avui està sent molt bo i els pares i fills venen encantats. Els petits poden dibuixar el seu propi punt de llibre mentre els adults llegeixen. Hi serem fins a les 20.00 hores”, ha esgrimit amb felicitat. Segarra explica que la recol·lecta de llibres de segona mà que ha efectuat l’entitat amb escoles i familiars s’ha posat a la venda amb quatre graus diferents en funció del seu bon estat i ús, que han indicat molt bé amb uns gomets de colors.

Més parades literàries, com la d’Unicef Andorra amb llibres reutilitzats que van fins a quatre graus d’ús i amb la possibilitat que els nens dibuixin els seus propis punts de llibre. | El Periòdic / P.M.

Altrament, dues veus autoritzades, sent una la de la cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, han confirmat al conjunt de periodistes que “hem trencat una mica amb l’imaginari de la gent que podia pensar que fos a la plaça del Poble, ja que, tot i això, la plaça de la Rotonda és un indret que pensàvem que podria fer poble i ser acollidor”. La mandatària comunal ha concretat que durant l’estona de la seva passejada per la fira, “he pogut presenciar l’alegria de la gent i no ens ha semblat amb el cònsol per res un lloc apagat”, posant en relleu que la comunitat i la col·locació de les parades “han combregat molt bé”.

Demanada sobre si per als anys venidors hi ha alguna altra alternativa a la plaça del Poble, la qual es troba en reformes actualment, Losada ha precisat que el Sant Jordi “és una activitat molt arrelada a aquest indret i que un cop es recuperi i s’estreni la nova plaça, prevista per a la festa major d’enguany, serà una de les primeres cites que es duran a terme al seu escenari de cara al 2026″. Alhora, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha sostret que “l’energia aquí és diferent perquè, curiosament, és un punt de trobada i al mateix temps també un encreuament, així com un bon emplaçament pels llibreters”.

Altres autoritats destacades com el mateix cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, o els síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina, tampoc s’han volgut perdre la màgica cita a la capital i, fins i tot, han tingut temps per posar en alguna fotografia amb cartells culturals. Justament al costat, en una altra parada, els alumnes del Lycée Comte de Foix han preparat una taula plena de sorpreses atenent que amaguen en uns embolcalls de diari “un paquet de tres llibres, de fins a sis idiomes, que és gratuït i regalant-se així amb l’únic propòsit d’apropar la cultura i fer-la accessible a tothom“, com bé han detallat les estudiants Chloe Vinyoles i Zoe Delgado.

Un altre punt de venda de llibres (a baix) i alguns membres de l’ens comunal d’Andorra la Vella compartint una fotografia amb els parlamentaris de Concòrdia (a dalt). | El Periòdic / P.M.

Caminant per les parades, el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, i acompanyat per la seva mare, ha esclarit als micròfons de EL PERIÒDIC que troba aquesta ubicació “com a molt agradable i ideal per quedar-se una estona”. A Saurí li han regalat un llibre del periodista Antoni Cruanyes, i comentant sobre el balanç de la darrera campanya de donació de sang al Toni Martí, ha sostret que “tot i haver tingut bastants baixes, ha sigut favorable, malgrat que alguns oferiments tampoc van poder trametre el seu gest al final”. Ha recalcat que al juny tindrà lloc la primera campanya albergada pel Col·legi Sant Ermengol i que estan il·lusionats.

Ja per acabar, Projecte Vida i l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) tampoc han fallat amb uns estands molt cridaners i farcits de llibres. “Els nostres llibres s’enfoquen tots en el tema de les addiccions i com afecten la ment dels seus usuaris i en el seu voltant. Tenim relats que van des de l’experiència de les famílies, fins a la de les mateixes persones addictes o, fins i tot, investigacions elaborades per professionals de la matèria”, fa saber la Deborah Corrons en nom de la primera entitat. Per la seva part, Dolors Ucles, en representació de la segona, informa que les roses que venen per sis euros són una recaptació solidària per a l’entitat i que estan fetes “per les mans de les malaltes de càncer i amb roba reutilitzada”.

Alguns components de l’Executiu, encapçalats pel cap de Govern, Xavier Espot, i del Consell General amb el síndic general, Carles Ensenyat (a dalt) i un instant captat a la fira aquest migdia. | El Periòdic / P.M.