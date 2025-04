FIPA 2025

El ‘clown’ en femení pren l’escena amb intel·ligència i sensibilitat en una nova edició del Festival de Pallasses

A través de tretze espectacles, diverses veus femenines portaran humor i reflexió als escenaris de la capital del 8 al 11 de maig

Del 8 a l’11 de maig de 2025, Andorra la Vella es convertirà en un escenari viu d’humor, creativitat i pensament crític amb la nova edició del Festival Internacional de Pallasses (FIPA). Amb una programació que inclou tretze espectacles protagonitzats per dones i una gran varietat de formats —clown, cabaret, música, teatre gestual i circ—, el festival reafirma la seva identitat com a espai de cultura amb mirada feminista i transformadora.

La presentació d’aquesta edició està marcada per tres veus essencials. La cònsol menor de la capital, Olalla Losada, ha destacat el valor del festival com a eina per “remoure consciències des de l’humor, amb una mirada feminista i desacomplexada”. En aquesta línia, el cap d’Àrea de Cultura, Jan Cartes, ha subratllat la voluntat d’accessibilitat, inclusió i cura en la programació, mentre que la fundadora i directora artística, Pepa Plana, ha posat l’accent en la força d’un projecte que dona visibilitat a universos escènics originals, íntims i profundament femenins. Creat el 2001 i recuperat el 2018 amb el suport del Comú, el FIPA s’ha consolidat com una cita cultural de referència a Andorra i més enllà.

Els espectacles es repartiran entre diversos espais de la parròquia: el Teatre Comunal, La Llacuna, l’Espai Teatre sobre Rodes a l’avinguda Meritxell i La Fada Ignorant, que acollirà propostes en format íntim. Tota la programació ha estat pensada perquè cap funció es trepitgi, de manera que el públic pugui viure el festival completament. Les entrades tenen preus accessibles (el preu màxim són 10 euros) i es poden comprar al web andorralavella.ad/entrades o als punts habituals.

El festival s’obrirà amb força gràcies a Alba Sarraute & Co, qui recupera el seu espectacle més emblemàtic, ara sota el títol ‘Yukali’. Una proposta que combina música i contes amb una expressivitat corporal poderosa. De seguida, els carrers prendran vida amb ‘La inauguració‘, un espectacle itinerant de Las Kakofónikas, el qual arrencarà des de la plaça Príncep Benlloch i culmina a l’Espai Teatre sobre Rodes.

Les funcions continuaran divendres amb ‘Ni fú ni fá‘, de La Buffa, una comèdia sobre dues germanes que s’estimen, es discuteixen i es fan riure enmig de situacions absurdes, però reconeixibles. Al vespre, arribarà una de les propostes més esperades: ‘Trémolo sur la chaloupe‘, de la companyia francesa Les Nouveaux Nez, amb una pallassa apassionada per la música que, acompanyada d’una pianista en directe, ens farà riure des de la vulnerabilitat i la fascinació. La nit de divendres es tancarà a La Fada Ignorant amb ‘Tango‘, de Maia Lopardo, una immersió en un cabaret de Buenos Aires a través de tangos escrits per dones, plens de passió, crítica i poesia.

Dissabte arrencarà amb ‘Les Polis‘, de Fanny Giraud i Marta Sitjà, una proposta de carrer on dues agents ridiculitzen l’ordre i el poder amb un humor absurd i esbojarrat. A continuació, Amelia Cadwallader presentarà ‘Breaking Broken Dreams‘, un espectacle físic, visual i carregat d’habilitat tècnica on els hula-hoops i els malabars es converteixen en eina poètica. A la tarda, Marta Sitjà tornarà sola amb ‘Ambicions‘, la història d’una violinista massa petita per al seu instrument que acaba oferint el seu concert… des de dins del contrabaix.

Al vespre, la dupla formada per Cristi Garbo i Vikisua presentarà ‘Monstruas‘, una obra sobre el maltractament i l’abús de poder, en què l’absurd i la crítica es barregen amb tendresa i reflexió. Més tard, al Teatre Comunal, la companyia Atònita presentarà ‘Ahir està al caure‘, un dels solos més intensos i contemporanis del festival. Ja de nit, l’espai íntim de La Fada Ignorant rebrà Ayelén Ormaechea, amb ‘Ai, Ai, Ai’, un espectacle sensible, musical i ple d’humor que tancarà la jornada amb un somriure i una emoció continguda.

Diumenge, el festival continuarà amb dues obres a l’aire lliure. Al matí, ‘Carpa Diem‘, de la companyia argentina Tengo una Idea, mostrarà dues excursionistes perdudes que intenten plantar la seva tenda a Andorra enmig de situacions còmiques i desorientació. I per tancar el festival, Xandra Gutierrez, sota el nom de Nimú, presentarà ‘Pausa‘, un solo poètic i participatiu que parla del temps, els trajectes i la connexió amb l’altre.

Amb tot, el FIPA no és només un festival de pallasses. És un espai de llibertat, d’expressió i de mirada, en què el riure serveix per fer pensar, sentir i transformar. Un lloc on, com ha dit Losada, “el riure ens fa sentir més a prop dels altres”. I és que quan aquestes dones pugen a escena, ja no només fan riure: fan memòria, fan crítica i fan futur.