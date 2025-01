Altres 2.000 racions d’escudella repartides a la Massana, amb benedicció de les set olles

La festa del patró de la parròquia de la Massana ha aplegat avui a un centenar de persones a la plaça de l’Església. És per això que la celebració ha donat el tret de sortida aquest matí amb la tradicional missa a la capella de Sant Antoni de la Grella, amb la participació de la Coral Sant Antoni. Els cònsols i consellers de la Massana han estat acompanyats per autoritats nacionals i molts massanencs que han volgut seguir la litúrgia en honor al patró, amb els Goigs en Llaor del Gloriós Sant Antoni Abad com a colofó de la jornada.

Entrant en detalls, la preparació de l’escudella ha anat a càrrec de la Confraria de Sant Antoni, amb més d’una quinzena de cuiners professionals i amb més d’una trentena de voluntaris de totes les edats. Una de les observacions destacades és que cada cop hi ha més infants que s’involucren en la festa, cosa molt positiva de cara a la seva continuïtat. La cònsol major, Eva Sansa, ha remarcat la “qualitat gastronòmica de l’escudella local”, que es comença a preparar dies abans per poder desgreixar els caldos.

Aquest matí s’han tallat les verdures i les carns i s’han preparat els llegums, a més d’afegir arròs i els fideus. Els comensals han posat així molt bona nota a l’escudella massanenca que, com assegura el cap dels escudellaires, Josep Maria Troguet, “és molt saborosa i, al mateix temps, lleugera, gràcies al seu procés d’elaboració”. Troguet també ha remarcat al seu plat la utilització de productes de qualitat i proximitat.

Altrament, la mandatària comunal ha remarcat la bona acceptació de l’escudella vegana, amb verdures, arròs i llegums, que se suma a l’escudella per a intolerants alimentaris. “Amb aquestes opcions hem aconseguit que tothom pugui participar en la festa”, ha assegurat Sansa. També s’ha fet saber que la jornada deixa repartits més de 1.800 racions de la tradicional escudella, a més d’un centenar d’àpats vegans i la mateixa xifra per a persones intolerants al gluten o a la lactosa.

Val a dir que just abans de l’escudellada, el mossèn Eduard Salinas ha beneït les set olles, que s’han batejat amb el nom de cada quart de la parròquia i que ha comptat amb representació de cadascun dels quarts. A més, hi ha hagut novetats pel que fa als Encants, amb uns simpàtics personatges, el Quico i la Manela, dos pagesos dels anys trenta que han aconseguit subhastar diferents lots de productes entre els assistents. Per acabar, la festa també ha comptat amb la participació de l’Esbart Valls del Nord, que ha ofert diverses coreografies, així com amb la música d’Ingrid Andorra&Company i de DJ SERKi.