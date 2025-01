900 plats d’escudella repartits a Canillo amb vistes d’ampliar les jornades gastronòmiques

La vianda i els Encants de Sant Antoni han estat una diada popular un cop més. Les 900 racions de vianda, 850 racions normals i 50 per a persones celíaques, han estat preparades pel personal del Departament de Cultura i Tradicions del Comú de Canillo des de la matinada, i qui també han estat els encarregats de repartir-les a la plaça del telecadira a partir de les 13.00 hores.

Abans, però, a les 11.00 del matí s’ha celebrat la missa de Sant Antoni a l’església de Sant Serni per passar després a la tradicional benedicció dels animals a la plaça Carlemany. En acabar, s’ha començat a repartir les racions amb l’acompanyament musical de Canillo’s Band. El preu era de tres euros per ració de vianda en recipient proporcionat pel comú i de vuit si es volia el recipient més el plat commemoratiu.

Convé esmentar que la vianda de Sant Antoni és un esdeveniment declarat festa d’interès cultural d’Andorra com a patrimoni cultural immaterial del país. Cal recordar, altrament, que l’any 1979 es va organitzar per primera vegada la vianda de Sant Antoni i els promotors van ser Pere Torres, de cal Toni del Forn, i Antoni Torres, de cal Roc. Val a dir que la seva ubicació inicial va ser la plaça Montaup.

En finalitzar l’acte, el cònsol major canillenc Jordi Alcobé ha agraït a totes aquelles persones del Comú que fan possible “aquest dia de festa per Canillo i a la participació ciutadana que ens recorda que la vianda era el plat típic i diari d’abans i, per això, l’any vinent volem que aquesta festa vingui acompanyada d’unes jornades gastronòmiques al voltant de la mateixa”, ha sentenciat.