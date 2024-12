Un repte que exigeix més que promeses i bones intencions

El projecte de FEDA per inaugurar un parc eòlic al 2027 i assolir el 100% d’energia renovable el 2030 és una iniciativa lloable que situa Andorra en el camí correcte cap a la sostenibilitat energètica. Aquesta transició no només és necessària, sinó urgent en un context global de crisi climàtica. Tot i així, aquests objectius ambiciosos requereixen una col·laboració interinstitucional molt més ferma i cohesionada del que s’ha vist fins ara. Per aconseguir una transició energètica exitosa, és fonamental que el Govern, FEDA i altres entitats treballin amb una visió comuna, evitant la fragmentació de responsabilitats. La planificació i execució d’un projecte d’aquesta magnitud demanda més que promeses: calen recursos, compromís i una comunicació fluida amb la ciutadania, la qual sovint queda desinformada o poc implicada en aquests processos. Sense una sinergia real entre institucions i sense una participació activa dels sectors privats i socials, els objectius de sostenibilitat podrien quedar en paper mullat. L’èxit del projecte de FEDA no només es mesurarà en megawatts renovables, sinó en la capacitat d’Andorra per unir esforços i prioritzar el bé comú davant interessos fragmentaris.