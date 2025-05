Pregunta parlamentària

Vela demana detalls sobre els projectes d’innovació i recerca aplicada desenvolupats els darrers cinc anys

La consellera sol·licita informació sobre els ajuts públics atorgats, la tipologia dels projectes i el pressupost que hi ha destinat el Govern

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat aquest dilluns una bateria de preguntes escrites amb relació als projectes d’innovació i recerca aplicada en fase de desenvolupament o que s’han desenvolupat al país.

Vela ha sol·licitat els projectes dels darrers cinc anys, així com quins estan en fase de desenvolupament actualment, i quins han comptat amb ajuts públics (nacionals i estranger) i els seus imports. A més, la consellera general del PS també ha demanat quinessón les empresesi/o entitats que ho han dut a terme (per tipus, sector estratègic i si són inversió estrangera o nacional) i quin ha estat el pressupost destinat per l’Administració general a projectes d’innovació i recerca aplicada en el darrer lustre.