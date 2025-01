Salut treballa en una guia clínica per a pacients crònics complexos i altres mesures per alleugerir el sistema

En resposta a les preguntes formulades per Noemí Amador, consellera general del grup parlamentari d’Andorra Endavant, la ministra de Salut, Helena Mas, ha explicat les mesures que el Govern està implementant per abordar la manca de professionals sanitaris i la saturació dels especialistes al sistema de salut andorrà. Segons ha destacat Mas, actualment s’està treballant en una guia clínica específica per a pacients crònics complexos, la qual permetrà una atenció coordinada entre els serveis d’atenció primària i especialitzada. “Aquesta eina facilitarà una millor gestió dels pacients amb malalties cròniques, reduirà complicacions i contribuirà a disminuir la pressió sobre les consultes especialitzades”, ha assegurat. A més, la titular de Salut ha posat també en relleu l’elaboració de guies per a l’atenció de les patologies cròniques més prevalents.

Davant la saturació dels especialistes, Mas ha exposat que una de les mesures clau és el sistema de via preferent. “Aquest mecanisme garanteix que el metge referent d’atenció primària actuï com a primer filtre, centralitzant les demandes de salut i derivant als especialistes només els casos que realment ho requereixin”, ha explicat. També es preveuen derivacions a especialistes fora d’Andorra quan hi hagi demores significatives en l’atenció.

Pel que fa a l’ús de la tecnologia per millorar l’eficiència del sistema, la ministra ha subratllat que eines com la telemedicina, la recepta electrònica i la història clínica compartida (HCCA) han millorat la coordinació entre professionals. Una altra de les iniciatives destacades és la creació d’una unitat de diagnòstic ràpid al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el qual s’activa quan es detecten casos potencialment greus i que requereixen un diagnòstic multidisciplinari immediat.

En relació amb la manca de professionals sanitaris, Mas ha afirmat que l’Executiu està treballant en estratègies per atraure i retenir talent mèdic, i que s’analitzen contínuament les necessitats del sistema per adaptar els recursos humans. “A més, col·laborem amb el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra per ampliar el rol de les infermeres en àrees com el seguiment de malalties cròniques i la salut mental“, ha afegit.

Quant a l’impacte del creixement demogràfic en la demanda sanitària, la cartera de Salut monitora diversos indicadors, com el nombre de visites mèdiques, el consum de medicaments i la despesa sanitària per grups d’edat. Aquests seguiments, segons Mas, es complementen amb les dades recollides a l’Enquesta Nacional de Salut, que permet analitzar les necessitats del sistema i identificar millores.

Finalment, la ministra ha volgut remarcar que totes aquestes mesures formen part d’una estratègia global per garantir un accés adequat als serveis sanitaris i millorar l’atenció a la població. “El nostre objectiu és reforçar el sistema perquè pugui donar resposta a les necessitats actuals i futures dels ciutadans”, ha conclòs.