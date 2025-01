Els sociademòcrates qüestionen l’obligatorietat del certificat digital en els ajuts a l’habitatge

El conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha presentat una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern en relació amb el programa d’ajuts a l’habitatge de lloguer, el qual es va reactivar el passat 20 de gener. Les qüestions plantejades giren entorn de l’obligatorietat de tramitar aquestes sol·licituds exclusivament amb certificat digital i la impossibilitat de realitzar els tràmits des del servei de tràmits dels comuns.

Baró ha assenyalat que aquesta restricció vulnera, presumptament, l’article 107 del Codi de l’Administració, el qual regula els drets i les obligacions derivats de l’ús de mitjans electrònics per part de l’Administració pública. En aquest context, el conseller socialdemòcrata reclama conèixer en quin moment i per quin motiu es va modificar la normativa per obligar els ciutadans a utilitzar exclusivament mitjans electrònics per a la tramitació amb l’Administració.

D’aquesta manera, el representant del PS insta el Govern a aclarir si s’ha adoptat algun canvi normatiu que limiti l’accessibilitat a aquests ajuts i posa èmfasi en la necessitat de garantir opcions alternatives per tal de no perjudicar aquelles persones que no disposen de certificat digital o que tenen dificultats per accedir a mitjans electrònics.