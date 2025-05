Debat europeu

Parlamentaris de Portugal i San Marino visiten Andorra per al XXI Congrés dels socialdemòcrates

Pere Baró i Susanna Vela reben els diputats convidats, que aportaran visions europees i comparatives sobre els reptes socials de l’Acord

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha rebut aquest divendres a la tarda el diputat en funcions de la República de Portugal, Paulo Pisco, i el diputat del parlament de la República de San Marino, Gerardo Giovagnoli. La visita s’emmarca en la celebració del 25è aniversari del PS i del XXI Congrés del partit, en el qual ambdós parlamentaris participaran activament com a ponents.

Els diputats intervindran en una taula rodona que tindrà lloc demà, titulada “L’impacte social de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea”. L’acte forma part del programa del congrés, que se celebra els dies 9 i 10 de maig, i estarà obert al públic de manera gratuïta, amb inscripció prèvia. La sessió té com a objectiu analitzar els reptes socials derivats de l’Acord d’associació, des de dues perspectives complementàries: la d’un Estat membre de la Unió Europea, com Portugal, i la d’un petit Estat que ha afrontat un procés similar al d’Andorra, com San Marino.

A més, la visita de Pisco i Giovagnoli ha inclòs una trobada institucional al Consell General, guiada per la consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela.