Miñana defensa que el text negociat no té “bases consolidades” i alerta de l’impacte en sectors clau

Aquest dimarts, els Cinemes Illa Carlemany han sigut testimonis de la conferència ‘Dues visions sobre l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea’, organitzada per l’APBI, amb les intervencions del notari Joan Carles Rodríguez Miñana i l’excap de Govern Jaume Bartumeu. L’acte ha evidenciat els punts de vista oposats sobre el futur d’Andorra amb la UE, ja que mentre el primer ha alertat dels riscos econòmics i la falta de solidesa del text negociat, l’exmandatari ha insistit que l’adhesió és indispensable per garantir el progrés del país. Tanmateix, els dos ponents han coincidit en un punt clau: cal més informació i debat per prendre una decisió informada sobre aquest acord transcendent.

En declaracions previes a l’inici de la conferència, Rodríguez Miñana ha destacat l’oportunitat de debatre de manera oberta i crítica sobre l’Acord i ha subratllat la necessitat de continuar promovent debats similars. “És una molt bona iniciativa que es comenci a plantejar debats entre partidaris i detractors, però cal que aquests es portin al terreny polític i deixin de ser només part del soroll de l’opinió pública“, ha afirmat. Miñana ha posat èmfasi en la manca de solidesa del text negociat, sostenint que “no té bases fortes ni consolidades” i ha expressat preocupació pels impactes que podria tenir l’adhesió en sectors clau com la inversió estrangera i el mercat laboral.

Pel que fa a la inversió estrangera, Miñana ha advertit que molts inversors que han arribat a Andorra buscant un entorn estable i allunyat de les normes comunitàries podrien veure les seves expectatives frustrades. “Molts inversors em comenten que amb aquest acord es poden trobar en una situació que precisament volien evitar”, ha declarat. A més, ha posat el punt en la precarietat laboral existent al país, assenyalant que el sistema andorrà es basa en “mà d’obra barata, mal pagada, i l’Acord no sembla que millori aquesta realitat, sinó que la podria agreujar”. En aquest sentit, ha comparat el model econòmic d’Andorra amb el suís, explicant que “Suïssa paga molt bé per atraure talent qualificat, mentre que nosaltres ens mantenim en sectors com el turisme, que requereixen mà d’obra menys qualificada”.

Jaume Bartumeu, per la seva banda, ha reconegut la manca d’informació disponible: “No hi ha prou informació, ni prou explicació de què pot passar si ens girem d’esquena a l’Acord d’associació”, ha dit, fent referència al tancament de les negociacions ara fa un any. Per altra banda, l’excap de Govern ha insistit en la responsabilitat de les institucions per informar clarament i transparentment: “És responsabilitat de tots, però especialment del Govern, explicar els avantatges i sense amagar els inconvenients“. A més, ha fet una crida a la ciutadania i els implicats en el text perquè participin activament en el debat.

D’aquesta manera, l’exmandatari ha reafirmat la seva postura de suport a l’Acord, argumentant que és imprescindible per modernitzar i diversificar l’economia andorrana. “Aquest acord no és una opció, sinó una necessitat per integrar el país en un marc europeu que garanteixi estabilitat i desenvolupament econòmic“, ha assenyalat, tot destacant que el treball de successius governs durant més de 30 anys ha estat orientat cap a aquest objectiu.

Durant el debat, també s’ha mencionat l’impacte social i polític que l’Acord podria tenir a Andorra. Bartumeu ha apuntat que, si bé els avantatges són significatius, cal abordar els inconvenients amb mesures compensatòries i una planificació adequada. “Hem de ser capaços d’explicar amb claredat què pot aportar l’Acord, però també ser honestos sobre els sacrificis que pot implicar“, ha conclòs.