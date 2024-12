La fase 1 dels 34 pisos de l’avinguda del Pessebre costarà més d’un milió d’euros

El Govern ha adjudicat la primera fase de la construcció d’habitatges públics de lloguer assequible a Escaldes-Engordany, a l’avinguda del Pessebre, a l’empresa Pidasa per un import d’1.600.521,73 euros, amb un termini d’execució de cinc mesos. Així ho ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, destacant que l’edificació d’aquest projecte, el qual preveu la construcció de 34 habitatges, es portarà a terme en una parcel·la de prop de 800 metres quadrats cedida pel Comú d’Escaldes-Engordany l’any 2023.

Tot i que inicialment no es contemplava una execució per fases, Casal ha explicat que el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha considerat oportú fragmentar el projecte. “Un cop finalitzades les tasques prèvies per part del Comú, es donarà inici a la fase 1”, ha indicat el portaveu. Aquesta primera fase se centrarà en l’estructura de l’edifici, mentre que la segona, prevista per al pressupost del 2025, inclourà els treballs d’acabats interiors. Casal ha destacat que la finalització del projecte està programada per al 2026.

En paral·lel, el Consell de Ministres ha acordat cedir la gestió a l’Institut Nacional de l’Habitatge d’un edifici de 23 habitatges de lloguer assequible, els quals estan situats al número 99 de l’avinguda Sant Joan de Caselles, a Canillo, amb l’objectiu de procedir a la seva propera adjudicació. Aquest immoble consta de cinc plantes amb 17 pisos d’una habitació i sis de dues habitacions, dissenyats per donar resposta a les necessitats de lloguer assequible

Modificació del reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials

L’ajut a l’habitatge deixa d’estar prorrogat automàticament, de manera que, a partir del 20 de gener de 2025, caldrà sol·licitar-lo novament. Aquest canvi ha estat anunciat pel ministre portaveu aquest dimecres, qui ha explicat que la modificació afecta exclusivament l’article que regula els ajuts al lloguer, el qual per primera vegada es podran gestionar de manera telemàtica.

El titular de la cartera de Medi Ambient ha destacat que aquesta decisió “es pren per no augmentar el llindar de cohesió social”, amb l’objectiu de mantenir-lo al voltant dels 1.730 euros. En aquest sentit, ha subratllat que no es preveu que la mesura afecti un gran nombre de ciutadans. Així mateix, ha recordat que “hi ha altres tipus d’ajuts disponibles per a aquelles persones que ho necessitin”.

Segons l’acord pres, els ajuts al lloguer deixaran d’estar prorrogats automàticament a partir del 31 de desembre de 2024. A més, el Consell de Ministres ha aprovat la derogació de la flexibilització dels ajuts vigents des del 2022, un canvi que marca un nou enfocament en la gestió de les prestacions d’habitatge.