Govern s’escuda en la “vàlua acadèmica” per justificar el nomenament de Jover a l’AFA

El Govern ha acordat formalment aquest dimecres proposar el nomenament de l’exministre de Finances, Eric Jover, com a nou president del consell d’administració de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) en substitució de Raül González, qui fins a la data havia ocupat el càrrec malgrat que actualment la plaça estava vacant. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha defensat la proposta de nomenar Jover -que haurà de ser validada pel Consell General- per la seva vàlua tant “acadèmica” com “professional” i pel seu coneixement del sistema financer.

Cal recordar que Jover va dimitir com a ministre de Finances i portaveu el gener del 2023 després de la polèmica sorgida al voltant de l’expedient que el departament de Tributs va obrir a una de les empreses de la qual n’era titular. Tot i això, Casal ha manifestat que es tracta d’un “dels millors perfils possibles i disponibles” que hi ha a hores d’ara per assumir la direcció de l’AFA i que no hi ha cap incompatibilitat per proposar el seu nomenament.

Casal també ha restat importància a la vinculació de Jover amb el partit majoritari de l’Executiu recordant que l’anterior president va ser proposat en el seu dia pel Partit Socialdemòcrata, per la qual cosa s’espera gaudir de la mateixa “cortesia parlamentària” a l’hora de dur a terme la votació. En aquest sentit, i lluny de posicionaments polítics, ha assenyalat que Jover “és una persona que sempre ha buscat consens i que ha tingut bones relacions amb totes les formacions polítiques”.

A la vegada, ha titllat de “lloable” el fet de fer un pas al costat quan es va donar a conèixer la polèmica en la seva etapa com a ministre i ha assegurat que en el seu moment ja va fer front a tots els pagaments pendents, inclosos els recàrrecs pertinents aplicats per Tributs. “Tots ens equivoquem i hem de tenir la mateixa possibilitat d’accedir al perdó i tenir altres oportunitats de continuar amb la nostra carrera professional”, ha sentenciat.

Jover té una dilatada experiència professional i política. És doctor en Química Ambiental per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat tasques d’investigació en diferents centres universitaris i actualment estava treballant a l’empresa privada com a director estratègic en una empresa privada del país. Anteriorment, havia ocupat la direcció de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i de la Fundació Privada de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra. En l’àmbit polític, ha ocupat el càrrec de ministre al capdavant dels ministeris d’Educació i Ensenyament Superior, i de Finances.

Souque continuarà com a secretària d’Estat

D’altra banda, i en resposta a les preguntes dels mitjans de comunicació, Casal també ha posat en relleu que, a hores d’ara, el cap de Govern no té dins del seu calendari una remodelació ministerial i, per tant, ha confirmat la continuïtat de Noèlia Souque al capdavant de la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals malgrat les notícies sorgides al voltant de la seva mala relació i falta d’entesa amb l’AFA i amb el titular de Finances.

Amb tot, el ministre portaveu ha apuntat que “tant el cap de Govern com el ministre de Finances segueixen comptant a hores d’ara amb la seva tasca i els seus serveis”. De fet, ha afegit, Souque té encomanada la tasca de tancar la negociació de diversos convenis de no doble imposició amb desplaçaments ja programats de cara a les properes setmanes.