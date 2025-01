Govern dona carpetada a l’afer Grifols anul·lant la cessió temporal del Prat de la Farga

El cas Grifols arriba al seu punt final després que el Govern, mitjançant el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), fes públic un edicte que declara nul i sense efecte l’acord de l’1 de juliol de 2021. Aquest acord es referia a la cessió temporal de l’ús del terreny del Prat de la Farga d’Ordino, on estava prevista la construcció del laboratori de la farmacèutica.

Segons estipulava l’acord, la cessió del terreny per part de l’Executiu a Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) tenia una durada de 25 anys. L’ADI, al seu torn, havia de cedir-ne l’ús a Grifols per al desenvolupament d’un centre de recerca especialitzat en immunologia.

Amb aquesta decisió, es dona compliment a la liquidació del pacte de socis anunciada el passat mes d’octubre. Aquest pacte contemplava la recuperació de la inversió inicial, que ascendia a 200.000 euros aportats per Andorra Recerca i Innovació (AR+I), així com el retorn dels terrenys situats a Ordino.

El Govern i Grifols van comunicar oficialment, a finals del mes de juliol, la decisió de no continuar amb el projecte del centre de recerca en immunologia. Des del començament, la proposta del laboratori havia generat oposició, especialment per part de les formacions polítiques d’Andorra Endavant i el partit Socialdemòcrata, així com del conseller comunal d’Ordino, Enric Dolsa.