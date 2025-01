Els grups parlamentaris podran definir les graelles salarials dels alts càrrecs amb una rúbrica

Posar a disposició dels líders parlamentaris unes graelles salarials que permetin definir “de manera objectiva” els estudis, criteris i paràmetres que hauran d’acomplir els càrrecs nomenats pel Consell General és un dels aspectes més destacats que ha traslladat aquesta tarda la subsíndica general, Sandra Codina, en cloure la Junta de Presidents. Així, la segona responsable de la cambra ha asseverat, fora dels punts de l’ordre del dia, que ja s’ha traslladat als portaveus de cada formació un model inicial que han dissenyat amb una empresa contractada pel parlament per estipular 10 factors imprescindibles i objectius que serviran de guia i es tindran en compte “amb uns respectius graus determinats”.

“De moment és un esborrany el que enviem als grups parlamentaris i en cap cas hem parlat de salaris directament. Hem elaborat així un criteri de selecció, com ara que el Raonador del Ciutadà hagi de tenir una determinada llicenciatura o una formació específica. Trobem que regular els càrrecs adscrits al Consell General era necessari”, ha deslligat amb sinceritat Codina. És per això que s’ha fet saber que “hi haurà una sèrie de retocs i variacions salarials” en funció d’uns paràmetres com el “grau de responsabilitat, l’autonomia, la formació requerida per exercir cert càrrec i l’experiència”, entre altres aspectes.

Altrament, i pel que fa al tractat específicament a la Junta de Presidents, la subsíndica ha mencionat que l’assemblea ha determinat que un cop admès a tràmit el projecte de llei de Dipòsit Legal sigui tractat per la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, així com haver restablert el calendari de sessions del parlament per aquest mes de gener i pel mes de març.

De forma que demà dijous 16 de gener es durà a terme l’examen i votació del projecte de llei de modificació de diverses normes en l’àmbit de la justícia, mentre que el dijous 30 de gener tindrà lloc la sessió amb l’examen i votació del projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2025. Codina també ha recordat que la pròxima reunió de la Junta de Presidents se celebrarà el dimarts 4 de març.