Els enginyers reclamen una reserva estratègica de sòl per garantir la planificació territorial del país

Aquest dimecres, el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra ha comparegut davant la Comissió d’estudi per assegurar un creixement urbanístic sostenible, a través de la qual el seu president, Vicenç Jorge, i el seu vicepresident, José Luis González, han exposat la seva visió sobre la situació urbanística del país i la necessitat d’una planificació racional que garanteixi l’equilibri entre creixement i disponibilitat de recursos.

Durant la seva intervenció, González ha defensat que la planificació urbanística ha de ser “sensata” més que sostenible, atès que el sòl és un recurs finit i el seu consum ha de ser regulat de manera estratègica. “Quan un recurs és finit, com és el sòl, no pot ser sostenible per definició, perquè un dia s’acaba“, ha afirmat el vicepresident del col·legi. En aquest sentit, ha insistit en la importància d’evitar una expansió urbanística incontrolada que pugui comprometre el futur desenvolupament del territori.

González ha subratllat que la falta de planificació pot portar a un esgotament prematur del sòl urbanitzable, fent que, en el futur, la creació de nous equipaments sigui impossible sense demolir construccions existents. “L’urbanisme consumeix sòl, i si no hi ha una planificació adequada, arribarà un moment en què no en quedarà disponible”, ha advertit. Ha remarcat, a més, que aquesta planificació ha d’incloure una reserva estratègica d’espais per a futurs equipaments essencials, com hospitals, en una línia similar a la reserva de sòl per a espais verds en el disseny del Parc Central de Manhattan.

En aquest sentit, un dels punts clau abordats durant la compareixença ha estat la necessitat d’ajustar l’edificabilitat per garantir un desenvolupament urbà equilibrat. “En els plans inicials es treballaven edificabilitats que no eren suportables”, ha afirmat González, fent referència a la necessitat d’adaptar aquests paràmetres a la realitat actual i futura del país. Aquesta reflexió s’emmarca en la preocupació pel creixement demogràfic, ja que, segons ha assenyalat, Andorra ha passat de 60.000 habitants en el moment d’aprovació de la Constitució a 85.000 actualment, i cal determinar si el país podrà suportar una població de 105.000 persones en el futur.

Aquesta adaptació, segons el col·legi, ha de ser “justa i equitativa”, tenint en compte tant la viabilitat urbanística com els drets dels propietaris. En aquest sentit, el vicepresident del col·legi ha exposat que “si a una persona li vulguin retirar un bé que és seu, ha de rebre una compensació justa”. El valor dels solars, ha recordat, depèn directament de la seva edificabilitat, i per això qualsevol modificació ha de ser feta de manera racional.

Un altre tema central de la compareixença ha estat la metodologia dels estudis de càrrega, els quals determinen la capacitat màxima de creixement de cada parròquia. Els enginyers han assenyalat que, si bé aquests estudis han estat realitzats a nivell comunal, és imprescindible elevar la perspectiva a escala nacional. “La feina ja s’ha fet a nivell local, però és evident que cal abordar-la de manera global”, ha apuntalat González. En aquest sentit, han denunciat que el Col·legi d’Enginyers no ha tingut accés a aquests estudis, fet que limita la seva capacitat de contribuir a una planificació integrada.

Tanmateix, el vicepresident del col·legi ha insistit que la hidrologia, la mobilitat i l’energia no es poden planificar a escala de cada parròquia de forma independent, sinó que requereixen una estratègia conjunta. “La hidrologia i la conca hidrogràfica són globals, la mobilitat és global, i l’energia ja no és només nacional, sinó internacional”, ha argumentat. També han posat èmfasi en la necessitat de desenvolupar un pla sectorial nacional per a l’habitatge públic, que permeti coordinar la planificació urbanística i garantir un accés adequat a aquest recurs.

Durant la compareixença, també s’han abordat diverses qüestions plantejades pels membres de la comissió. En resposta a la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela, González ha admès que “s’han comès errors” en la valoració del sòl i que això tindrà repercussions en diferents sectors, però ha assegurat que encara “som a temps de modificar” la situació. A preguntes del conseller de Concòrdia Pol Bartolomé, ha destacat que el creixement urbanístic ha de ser transversal i coordinat, mentre que en resposta a la demòcrata Meritxell López ha defensat la necessitat d’organitzar també els usos privats del sòl per garantir una bona convivència i un desenvolupament equilibrat.

El tramvia com a solució de mobilitat

Per altra banda, Jorge ha abordat la possibilitat d’implantar un tramvia a Andorra com a solució per millorar la mobilitat urbana. Segons el presient, el tramvia podria garantir “una velocitat comercial més alta” gràcies a la seva prioritat semafòrica i al fet que operaria en un traçat segregat, evitant els embussos del trànsit rodat.

No obstant això, ha advertit que l’èxit d’un projecte d’aquest tipus depèn d’una planificació prèvia acurada. “Sense una reserva d’aquests espais, que d’alguna manera ja està estudiant el Govern mitjançant un pla sectorial, el tramvia no podria ser viable”, ha destacat. Així mateix, ha recalcat la necessitat de garantir una coordinació urbanística adequada per permetre la implantació d’un transport segregat eficient.