Educació

El SEP titlla d'”irresponsable, insultant i poc democràtic” la negociació dels sous per part de Funció Pública

El comitè ha extret la conclusió que "la intenció del Govern no és solucionar els greuges que els treballadors d'educació han suportat durant 16 anys"

El comitè del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ha carregat contra el Govern en relació amb el projecte de política retributiva i el diàleg entre ambdues entitats, valorant-ho d'”irresponsable, insultat i poc democràtic” el tractament que estan rebent des del Ministeri de Funció Pública. Cal recordar que el SEP va tenir la darrera reunió amb el Govern per la negociació dels sous el passat 15 d’abril, i que aquesta ha estat “la corroboració final d’una irresponsabilitat política molt greu”.

Segons esmenten en un comunicat, l’Executiu “no està apostant pel diàleg i la negociació col·lectiva per arribar als acords amb el SEP” per culpa dels incompliments en els calendaris i de traspàs d’informació. “És irresponsable pretendre aplicar un projecte de política retributiva sense l’escolta, el diàleg, el respecte i l’acord amb les organitzacions representants dels treballadors i treballadores”, han al·legat. En aquest sentit, també han declarat que després d’analitzar les “breus” presentacions de l’estudi que va encarregar Funció Pública per obtenir una anàlisi de les condicions salarials del cos d’educació, el comitè ha extret la conclusió que “la intenció del Govern no és solucionar els greuges que els treballadors d’educació han suportat durant 16 anys”, sinó corregir les superposicions de bandes salarials de manera generalitzada, “sense aportar cap solució a la pèrdua de nivell adquisitiu ni millorar la competitivitat del sector”.

Així mateix, han confirmat que la voluntat del SEP “ha estat sempre i continuarà sent, de trobar solucions acordades, en defensa del diàleg social propi d’una societat democràtica”, però que, després de rebre “una actitud de menysteniment, d’incompliment dels acords i el secretisme”, només poden catalogar l’actitud com a “insultant” cap al cos d’educació i d’una “irresponsabilitat cap a la societat andorrana i al país” tenint present la importància del sector al país. És per aquest motiu que s’ha anunciat la celebració d’una assemblea a principis del mes de maig per valorar les accions a tenir en compte entre els més de 600 afiliats i acordar una resposta del sindicat davant la presumpta inacció de Funció Pública.

Tot i el malestar que ha provocat, el Sindicat continua disposat a treballar amb l’Executiu i ha demanat poder treballar plegats “d’una vegada per totes”. “La nostra mà sempre continuarà estesa al diàleg i a l’acord, però respectant la igualtat de condicions i el reconeixement mutu com a interlocutors negociadors vàlids”, han conclòs, recordant que la situació laboral és greu i reclamant “respecte i negociació col·lectiva”.

El Govern defensa que manté un “debat constant”

“El Govern continua amb una posició de mà estesa i de debat constant, no només amb el SEP, sinó amb el conjunt de sindicats i cossos especials”. D’aquesta manera, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha volgut sortir al pas del comunicat del SEP. Així, i tot i reconèixer que no s’ha pogut mirar el text en detall, ha reiterat que des del Govern “compartim la problemàtica i entenem aquestes reivindicacions”. Per això, ha afegit, durant les darreres setmanes els representants dels ministeris que tenen cossos especials sota la seva responsabilitat han mantingut reunions amb els principals responsables dels cossos, i també amb el secretari d’Estat de Funció Pública, per presentar la seva proposta de política retributiva. “Hem presentat els nostres estudis, hem rebut les seves propostes i ara estem en la fase d’anàlisi d’aquestes propostes”, ha detallat el ministre. De fet, ha avançat que de cara a les properes setmanes hi ha programada una nova reunió amb els representants del SEP que servirà per “acabar d’esbrinar el seu descontentament” i traslladar aquesta feina d’anàlisi de propostes en la qual es troba immers l’Executiu.