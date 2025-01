El Comú d’Andorra la Vella busca revitalitzar l’edifici de l’aparcament dels Pouets

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat la posada en marxa d’un concurs de concessió per donar una nova vida a l’edifici de l’aparcament dels Pouets, que es troba en desús des de l’agost de 2017. El concurs es publicarà aquest dimecres, 22 de gener, al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte “Recuperem espais públics”, amb l’objectiu de fer valdre l’equipament i dinamitzar l’activitat a la zona. Tot i que l’edifici es va concebre inicialment com a aparcament, el concurs no restringeix les propostes d’ús a aquesta finalitat. Així, es permet als licitadors presentar projectes alternatius que contribueixin a la reactivació del barri i de la parròquia. El Comú no descarta cap opció i contempla tant un ús únic com diversos usos per a l’espai, segons les propostes rebudes.

L’objectiu del concurs és adjudicar les obres de remodelació i les millores necessàries per adaptar l’edifici, incloent-hi la redacció dels projectes tècnics, així com la gestió i el manteniment posterior de l’espai. Les empreses interessades disposaran d’un termini de dos mesos, a partir de la publicació de l’edicte al BOPA, per presentar les seves propostes, segons ha informat la corporació comunal en un comunicat.