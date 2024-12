Demòcrates i CC avalen un increment del doble de l’IPC per a les pensions inferiors a 1.431 euros

Les pensions inferiors al salari mínim interprofessional, establert en 1.431 euros, s’incrementaran el 2025 el doble de l’IPC amb el qual s’hagi tancat aquest any. Es tracta d’una de les esmenes que els grups parlamentaris Demòcrates per Andorra i Ciutadans Compromesos han presentat al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2025, les quals han estat traslladades aquest dijous en roda de premsa pel president i presidenta suplent del grup demòcrata, Jordi Jordana i Maria Martisella, a més de comptar amb el president del grup de CC, Carles Naudi. De forma que els assegurats que tinguin una pensió inferior als 1.431 euros, veuran com aquesta es revalora dues vegades per sobre de l’increment del cost de la vida.

Una altra de les esmenes presentades pels dos grups parlamentaris busca que les persones físiques considerades com empresaris i professionals autònoms, i els quals tinguin uns ingressos totals inferiors als 150.000 euros anuals, estiguin de nou exempts de presentar els seus comptes. Es tracta així d’una mesura que fa temps que s’aplica, mitjançant pròrrogues, però a través d’aquesta esmena al projecte de llei del pressupost es busca instaurar de manera permanent. D’altra banda, i responent al compromís agafat pels grups de la majoria de reduir l’ús del pressupost per modificar altres textos legislatius, s’inclouen altres nou esmenes en aquesta direcció.

Altrament, els dos grups han decidit suprimir algunes de les disposicions finals del text. La motivació és que actualment ja hi ha en tràmit parlamentari projectes de llei que versen sobre les matèries que es tracten en les disposicions, com també perquè són modificacions que s’hauran de fer en el marc d’un altre tràmit legislatiu. Val a dir que també hi ha esmenes al pressupost per establir convenis entre els cossos de Policia i Bombers amb l’Administració general, per tal que aquesta pugui quedar exonerada de pagar el preu públic quan se sol·liciti el seu servei en casos que no instin a la urgència.

Per acabar, i respecte a les entitats parapúbliques, es proposa incrementar la partida de FEDA Solucions per a la instal·lació de dos carregadors públics de vehicles elèctrics. Una mesura que busca així continuar impulsant la transició energètica al país i com ve ha recordat el conseller de CC, “són el mitjà de transport de cada vegada més viatgers que entren al Principat”. A través de les esmenes al pressupost, també es vol dotar de més recursos econòmics el projecte “Diversificació econòmica” d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) per tal d’ajudar a fomentar projectes d’empreses emergents i donar suport a les companyies d’Andorra.