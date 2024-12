Concòrdia advoca a les esmenes per reforçar les polítiques d’inversió i per no malbaratar la despesa pública

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat aquest matí el seu paquet de 45 esmenes al projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2025, tal com ho ha fet, una hora més tard, el grup Socialdemòcrata. Entre les principals, la formació proposa augmentar les inversions reals en habitatge i obrir un parc d’innovació. Sobre aquest últim, el seu objectiu recau en concentrar la recerca aplicada a Andorra i atraure activitats complementàries als sectors econòmics ja existents al país, així com instaurar les bases per a la creació de noves indústries.

A aquestes dues activitats, el grup ha dedicat un total de 7,6 milions d’euros, les quals s’extreuen de partides destinades a Andorra Turisme que Concòrdia concep funcionant de forma més eficient si s’integra, a curt i mitjà termini, al Ministeri de Turisme. Fan saber que es tracta de poder “mantenir una bona promoció exterior del Principat”, al mateix temps que estalviant en la seva gestió.

Una altra de les propostes vinculades als serveis i infraestructures és accelerar el projecte de connexió de transport públic segregat (actualment encara en fase d’estudi preliminar) fent així un pas decidit per encarar la fase executiva del projecte. Es tracta d’un tramvia que uneixi les parròquies de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, amb connexió a curt o mitjà termini amb la Seu d’Urgell i estudiant l’agilitat de transport a les parròquies del nord. Des de la formació, el consideren “essencial per tal de descongestionar el trànsit al país”. Val a dir que els fons dedicats al projecte se sostreuen de la partida de més d’un milió d’euros destinada al transport aeri nacional. Concòrdia considera amb aquesta proposta que ha d’arribar, també a mitjà termini, a una situació de “viabilitat econòmica independent”.

D’altra banda, el grup parlamentari que encapçala Cerni Escalé considera que “s’ha de dur a terme tots els estudis necessaris per fer efectives, de manera progressiva, unes baixes maternals i paternals més justes“, dotant així de més recursos l’administració i modificant, al mateix temps, el Codi de Relacions Laborals, per ampliar de quatre a vuit setmanes el descans per paternitat. A més, a aquesta mesura s’hi suma el finançament necessari per a fer possible un sistema de remuneració per als treballadors que s’han de fer càrrec dels familiars dependents.

Per aquesta raó, Concòrdia veu “essencial que es pugui protegir més les famílies i promoure la natalitat”, la qual es troba en un moment històricament baix, amb una taxa de fecunditat de 0,79 i molt per sota de la mitjana europea, que és d’1,46. Altrament, s’inclouen en el pressupost altres mesures de caràcter social, com ara l’ampliació de recursos a fi de combatre la violència domèstica, amb un enfocament centrat en la prevenció i conscienciació. “És necessari no solament dur a terme polítiques públiques socials que donin incentius econòmics, sinó també aquelles que permeten, des dels recursos no materials, una millor convivència domèstica”, assegura la formació en el seu comunicat oficial.

Un estalvi pressupostari en alts càrrecs, entre les mesures

Davant que el Govern hagi presentat el pressupost més elevat de la nostra història com a país, “amb un increment molt elevat de despesa en recursos humans”, incloent-hi els vinculats a alts càrrecs, des del grup parlamentari informen que aquestes despeses ascendeixen a més d’un milió d’euros anuals al Gabinet del cap de Govern o a la Secretaria General. Concòrdia proposa així racionalitzar-les en els dos casos. A banda d’això, l’Executiu també pressuposta un increment marcat en despesa de personal per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, quan, contràriament, no preveu que el referèndum es dugui a terme fins a finals de l’any 2025.

Així, per tots aquells ministeris i secretaries d’Estat per als quals es preveu la contractació de tècnics per a l’adaptació a l’Acord d’associació, el grup proposa una rebaixa de les seves partides. El pressupost també contempla despesa sobre “publicitat i propaganda” o dedicades a la seva divulgació i publicacions amb un import de centenars de milers d’euros, alerten des de Concòrdia. “Una campanya comunicativa que reflecteix, de forma pràcticament exclusiva, els elements positius de l’Acord d’associació, i que porta a una confusió i desinformació creixent per part de la ciutadania”, de manera que també hi hauria una rebaixa per això, traslladen.