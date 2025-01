Coma, Escalé i Alcobé representen Andorra a la sessió d’hivern de l’APCE

Aquest dilluns, 27 de gener, s’inicia a Estrasburg la sessió plenària d’hivern de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que es prolongarà fins al 31 de gener. La delegació del Consell General d’Andorra, formada per Berna Coma (presidenta), Cerni Escalé i Meritxell Alcobé, participarà en els debats fins al dimecres, 29 de gener, per retornar a Andorra a temps per a la sessió de Consell General prevista pel dijous, 30 de gener, on es debatrà i votarà el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2025.

Un dels punts destacats de l’ordre del dia és l’elecció de la jutgessa andorrana per al Tribunal Europeu de Drets Humans. Les candidates proposades pel Govern d’Andorra són Saïda El Boudouhi, Canòlich Mingorance i Patrícia Quillacq, i la votació tindrà lloc aquest dilluns, 27 de gener, durant la primera part de la sessió plenària.

Durant aquesta sessió també es renovaran la presidència i les vicepresidències de l’APCE. Una de les vicepresidències ha estat ocupada durant els darrers dotze mesos per la consellera general andorrana Berna Coma.

L’ordre del dia inclou debats sobre diverses qüestions d’interès internacional. Entre aquestes, s’analitzarà la crisi humanitària a Gaza, amb un enfocament especial en la situació de les dones, els nens i els ostatges; la necessitat de promoure un nou ordre internacional basat en regles més justes; i la situació migratòria a Europa, explorant com la immigració pot ser una resposta als desafiaments de l’envelliment demogràfic.

Altres temes previstos són l’impacte de les xarxes socials en la difusió de notícies falses, amb una especial atenció a la moderació de continguts i la seva influència en la llibertat d’expressió. També es debatran els riscos dels mercenaris i les empreses militars privades per als drets humans i l’estat de dret, la discriminació contra les persones d’edat avançada, i un projecte de conveni del Consell d’Europa per garantir la protecció dels drets dels advocats.

A més, es presentaran informes sobre la situació de les dones en l’economia, l’ocupació i l’emprenedoria, així com sobre pressupostos amb perspectiva de gènere. També es tractarà l’impacte de la COVID persistent i l’accés als serveis de salut.

Durant la sessió, es commemorarà el 80è aniversari de l’alliberament del camp d’Auschwitz-Birkenau, amb un debat sobre com incorporar perspectives diverses en l’ensenyament de la memòria i la història.