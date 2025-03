Petició a Govern

Casal demana claredat sobre els mecanismes de diàleg i la concertació social envers el poder adquisitiu

El mandat legal estableix que l’executiu ha de presentar les propostes amb l’objectiu de valorar i implementar els canvis normatius

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS), Judith Casal, ha interposat una pregunta oral sobre una possible modificació legislativa orientada a enfortir tant la negociació col·lectiva com els mecanismes de diàleg i concertació socials. Aquesta serà debatuda al Govern durant la sessió del Consell General prevista pel proper 27 de març.

Segons indica la nota de premsa, la pregunta de Casal es deriva de la resposta de la ministra Marsol a la pregunta oral formulada el 21 de novembre de 2024, en relació amb l’estudi “Diàleg i concertació socials”. Aquest estudi havia estat encomanat al Govern a través de la disposició segona de la Llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania. El mandat legal estableix que l’executiu ha de presentar, en un màxim de sis mesos, a la Comissió Legislativa d’Economia, les propostes per enfortir els mecanismes de diàleg i concertació socials amb l’objectiu de valorar i, si fos oportú, implementar els canvis normatius que s’hi desprenguin.

No obstant això, al ple del 2024, mesos després de l’expiració del termini per presentar l’estudi, Marsol va afirmar que el Govern havia decidit, de manera unilateral, no complir amb aquesta disposició legal, traslladant la responsabilitat al Consell Econòmic i Social (CES).

A més, la pregunta oral recull també les conclusions obtingudes en les reunions mantingudes pel PS amb diversos actors implicats, entre els quals destaquen sindicats, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i l’Empresa Familiar Andorrana. En aquest sentit, la qüestió plantejarà als membres del Govern els terminis previstos per abordar aquesta situació, així com les alternatives que es considerin en el cas que no s’arribi a un acord entre la patronal i els sindicats.