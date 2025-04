Expedient administratiu

El cònsol major demana “prudència” amb el cas del responsable de recursos humans del Comú

En cap cas s'ha volgut atorgar l'exempció d'innocència al responsable, sinó preservar-la fins que la justícia dicti sentència

El Consell de Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat, aquest dimecres al matí, per vuit vots a favor i dues abstencions, la modificació de les normes comunals en l’àmbit dels recursos humans i la gestió de desenvolupament de persones. Segons ha mencionat la consellera de Cultura i Gestió de Persones, Teresa Areny, la voluntat del departament és designar una proposta d’equip de recursos humans, “amb els canvis d’ordenació que tenen a veure”, sobretot per agilitzar i poder continuar amb els tràmits de recursos humans. Així mateix, Areny ha mencionat que el cas encara està amb instrucció i, sense sentència ferma, “s’ha de preservar la innocència”. Una declaració amb el qual ha estat d’acord el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, qui ha demanat “prudència” per l’expedient administratiu que, sense instrucció, han de repartir les responsabilitats o funcions en l’àmbit administratiu amb la resta de membres de l’àrea de Gestió de Persones. “Això no vol dir que quan es tanqui l’expedient, això quedi d’aquesta manera o d’una altra” ha assenyalat.

Durant la sessió, Areny ha mencionat que els tràmits són de caràcter intern, ja que cada dia s’han de gestionar tràmits de recursos humans que no es poden aturar. “És cert que és estrany, però pensem que és una bona manera, de cara al futur, de mantenir la forma de fer, la responsabilitat, agilitat i funcions que són purs tràmits”, ha explicat. Per la seva banda, l’oposició ha mencionat la seva voluntat d’abstenir-se, ja que “el cas encara s’està investigant” i volen “restar a l’espera” abans de posicionar-se, però primer s’ha d’acabar de desenvolupar tot. Amb aquesta visió ha estat d’acord la majoria. Tanmateix, en cap cas s’ha volgut atorgar l’exempció d’innocència al responsable, sinó preservar-la fins que la justícia dicti sentència i continuar amb els tràmits per no endarrerir-ho.

Davant una pregunta dels mitjans de comunicació, sobre si el cas seria una prova a les crítiques sobre el presumpte mal ambient que van manifestar quan estaven a la minoria, Cairat no ha volgut relacionar els temes. “L’expedient està seguint el seu curs d’instrucció i esperem que en les pròximes setmanes es resolgui”, ha insistit. D’altra banda, ha considerat que l’ambient laboral a la casa comuna “ha millorat”, gràcies a la creació de la taula de treball, de la comissió de gestió i desenvolupament de persones on es treballen les qüestions que afecten en l’àmbit laboral. “Volem creure que això està afavorint a un millor clima laboral”, ha conclòs, informa l’ANA.