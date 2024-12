Balanç positiu del nou funcionament de la Taula Nacional de Mobilitat

En la sessió d’aquest dijous de la Taula Nacional de Mobilitat, el secretari d’Estat, David Forné, ha presentat les conclusions preliminars de la primera fase de l’estudi adjudicat el desembre passat. Aquest estudi té com a objectiu elaborar l’avantprojecte per a la implantació i l’impuls d’un pla sectorial d’infraestructures, que inclourà un sistema de transport públic urbà segregat.

Amb aquest projecte, el Govern busca implementar un model de transport públic que descongestioni el sistema actual, millori la mobilitat al país i contribueixi a la reducció de les emissions de CO2, en línia amb els objectius de descarbonització.

Un any després de l’entrada en funcionament d’aquest sistema, s’ha fet una valoració positiva de la metodologia implementada durant la legislatura actual, destacant una major coordinació i fluïdesa en la transmissió d’informació entre els diferents organismes responsables de la mobilitat al país, segons el comunicat emès per l’executiu.

També s’ha aprofitat la reunió per fer balanç de la segona edició de la jornada ‘Aprèn a rodar’, que aquest any s’ha celebrat a totes les parròquies amb la col·laboració dels comuns per consolidar-la com un esdeveniment nacional. Les diverses activitats van comptar amb més de 1.000 participants. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l’ús segur de la bicicleta i promoure una mobilitat més sostenible.