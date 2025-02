El Principat intensifica la cooperació internacional en la persecució de crims de guerra i contra la humanitat

Andorra ha formalitzat aquest divendres la seva adhesió al conveni Ljubljana – La Haia, un acord internacional per enfortir la cooperació en la investigació i l’enjudiciament del crim de genocidi, els crims contra la humanitat, els crims de guerra i altres crims internacionals. L’ambaixador d’Andorra al Regne de Bèlgica, Vicenç Mateu, ha signat el conveni a Brussel·les davant del Servei Públic Federal d’Afers Exteriors, Comerç Exterior i Cooperació al Desenvolupament del Regne de Bèlgica. Aquesta decisió arriba després que el Govern aprovés dimecres la proposta de signatura, presentada per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.

Amb aquesta adhesió, Andorra reafirma el seu compromís polític i jurídic amb la lluita contra la impunitat dels crims internacionals i contribueix a establir un marc legal més sòlid a nivell global per garantir la justícia i la protecció de les víctimes. El conveni, aprovat el maig de 2023, busca millorar la col·laboració entre Estats en aspectes clau com l’extradició, l’intercanvi d’informació, l’assistència mútua en investigacions i el trasllat de persones condemnades.

L’acord també preveu mecanismes per facilitar l’intercanvi de proves i testimonis, així com disposicions per garantir la seguretat de les víctimes i altres persones implicades en processos judicials. A més, estableix definicions comunes per als crims internacionals, assegurant així que els diferents sistemes legals nacionals comptin amb una base harmonitzada per identificar i processar aquests delictes.

La iniciativa va comptar amb la participació d’Andorra durant la seva redacció, amb la implicació de juristes dels Serveis Centrals i l’Ambaixada del Principat al Regne dels Països Baixos. Es tracta d’un tractat multilateral independent del marc de les Nacions Unides, obert a la signatura de qualsevol Estat interessat a col·laborar en la persecució dels crims internacionals més greus.

Amb la seva adhesió, Andorra es converteix en el 39è país signant del conveni, sumant-se a un grup de 38 Estats que ja han assumit aquest compromís, entre els quals es troben França, Països Baixos, Eslovènia, Irlanda, Malta, Argentina i Bèlgica. L’objectiu del conveni és reduir la impunitat dels autors d’aquests crims i reforçar el paper dels sistemes judicials nacionals en la seva persecució.