Andorra pot rebre 2,5 milions més de turistes, segons l’estudi de capacitat de càrrega turística

L’estudi de capacitat de càrrega turística (ECCT) ha mostrat que Andorra va rebre al voltant de 9,6 milions de visitants durant el 2024, segons ha apuntat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant la presentació de l’informe. Aquestes dades han posat en relleu la pressió creixent que experimenta el país, especialment en la temporada d’hivern, així com durant el mes d’agost del darrer any.

En aquest sentit, el ministre ha destacat que aquestes dades han representat un 63% d’ocupació en els allotjaments turístics. El document conclou que la “població equivalent” – la qual agrupa residents, excursionistes, temporers, transfronterers i pernoctacions – va arribar a 127.713 persones el 2024, amb pics d’aproximadament 146.900 durant l’agost, i també en alguns mesos d’hivern. “Es podria arribar a créixer amb dos milions i mig més de turistes fora de l’època de major afluència”, ha assenyalat Torres, tot precisant que “no és la voluntat d’estar creixent sempre al màxim”.

Aquesta pressió es reflecteix en l’evolució de la població equivalent, la qual ha crescut més de 30.000 persones en la darrera dècada i se situa en valors que poden tensionar el teixit social i econòmic. El ministre reconeix que “una massificació constant del territori” podria derivar en problemes d’acceptació per part de la ciutadania i en una saturació de serveis, motiu pel qual es fa indispensable continuar millorant la planificació i la gestió de les xifres turístiques. Malgrat l’elevat volum de visitants, l’estudi remarca que la gran majoria d’infraestructures, com la xarxa de subministrament elèctric, la captació d’aigua i el tractament de residus, disposen d’una capacitat “excel·lentíssima” per atendre la demanda actual i futura.

D’altra banda, l’informe recomana desestacionalitzar la demanda i incidir en una gestió més equilibrada en els moments de màxima afluència, especialment l’hivern i el mes d’agost. Segons el ministre, “si poguéssim tenir els 9,6 milions de turistes repartits al llarg de l’any, molt millor”, tot i admetre que la despesa mitjana en temporada d’esquí és superior.

Així mateix, el document posa el focus en la reducció de l’oferta d’allotjaments turístics, que ara compta amb 39.170 llits en actiu, per sota dels 45.000 anteriors. “Molts establiments hotelers han tancat i s’han transformat en habitatges d’ús turístic”, ha apuntat Torres, tot afegint que la Llei Òmnibus no permetrà atorgar noves llicències i impulsarà la rehabilitació dels hotels tancats o, si s’escau, la construcció de nous establiments de 4 i 5 estrelles en parròquies amb menys pressió turística.

Amb tot, l’ECCT alerta que la xarxa viària i els col·lectors es troben a prop del límit si es manté la tendència de creixement actual. “El Govern ja treballa per posar solució als punts crítics”, ha remarcat Torres, qui ha destacat les obres de desviació de Sant Julià de Lòria i la Massana com a exemples per “mitigar la saturació” en època punta. Així doncs, s’ha apuntat que la saturació del trànsit és, precisament, un dels “punts conflictius” més significatius destacats per l’ECCT. Alhora, el titular de Turisme ha reconegut la necessitat de continuar apostant per una immigració “més qualificada i formada” amb l’objectiu de garantir un creixement ordenat i sostenible.