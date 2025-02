Andorra Endavant reivindica una plaça fixa per als professors internis pels mals resultats del concurs de mobilitat

La consellera i presidenta suplent del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, ha registrat una demanda d’informació al Govern després de rebre diverses queixes sobre el recent concurs de mobilitat per a docents de català i ciències humanes i socials. Segons relaten els afectats, aquest procés, que es va presentar com una oportunitat per consolidar els interins de llarga durada, ha acabat generant “frustració i preocupació pel seu desenvolupament i pels resultats obtinguts”, ja que de moment només sis d’una trentena de candidats han aprovat les primeres proves del certamen.

Aquest fet, que genera dubtes sobre els criteris d’avaluació aplicats, especialment quan molts dels candidats “compten amb més de 10 anys d’experiència docent dins del sistema andorrà” i han estat avaluats així positivament per caps d’estudi, caps d’àrea i directors al llarg de la seva trajectòria professional. Una causa que, segons constata la formació liderada per Carine Montaner, “genera perplexitat que aquests mateixos docents, tot i obtenir notes molt baixes al concurs, continuïn exercint com a interins al sistema educatiu, fet que posa en qüestió la coherència dels criteris d’avaluació aplicats”.

Per tot el que escau, Andorra Endavant ha formulat una sèrie de preguntes al Govern per aclarir la transparència del procés i els criteris de selecció, així com per saber quines mesures es preveuen davant d’aquests resultats. Algunes de les seves qüestions formals han versat sobre quin ha estat exactament el criteri per establir el nivell d’exigència en les proves; quins mecanismes de control s’han aplicat per garantir la transparència del procés de selecció o quin és el futur que els espera als docents que no hagin superat la prova, atenent que només ho han assolit menys d’una tercera part d’aquests.

Per aquesta raó, el grup parlamentari considera “imprescindible obtenir respostes clares i transparents” per garantir un sistema de selecció just i coherent amb la realitat educativa que es promulga al país. “Instem al Govern a consolidar una plaça fixa prioritàriament al personal que faci anys que treballa en el sistema perquè estem preocupats per l’impacte que aquesta situació pot derivar en la motivació i l’estat d’ànim del col·lectiu docent, especialment d’aquells que fa anys que exerceixen amb dedicació i que ara es troben en una situació d’incertesa i frustració”, han deslligat a través d’un comunicat.

Amb aquesta fita, la formació considera essencial revisar el procés i establir “criteris clars, coherents i justos” per a la consolidació dels interins de llarga durada, uns professionals que “fa anys que demostren la seva vàlua, implicació i compromís amb el sistema educatiu”, al·leguen. Uns docents que recorden, han estat reconeguts any rere any per la seva professionalitat a través del mateix sistema d’avaluació interna del personal interí.