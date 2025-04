Demanda parlamentària

Montaner reclama transparència en el cost dels càrrecs de confiança i assessoraments externs del Govern

El grup parlamentari exigeix detallar el nombre de càrrecs, els salaris i el cost anual total, i anuncia que reduirà aquestes figures si governa

El grup parlamentari d’Andorra Endavant ha presentat una pregunta escrita al Govern per conèixer el cost dels càrrecs de confiança durant l’actual legislatura. Aquesta iniciativa, registrada per la presidenta del grup, Carine Montaner, s’afegeix a una altra pregunta prèvia centrada en els assessoraments externs contractats per l’Executiu, que segons el grup haurien representat una despesa superior als 3 milions d’euros, a la qual caldria sumar-hi 1,5 milions d’euros per any de legislatura.

La nova demanda se centra en obtenir informació detallada sobre el nombre total de càrrecs de confiança contractats per l’Administració pública, la seva distribució per llocs i el salari mensual de cadascun. A més, es sol·licita conèixer el cost anual global que aquests càrrecs representen per a les finances públiques.

La iniciativa parlamentària, segons el comunicat emès pel grup, respon al compromís de transparència d’Andorra Endavant i forma part del programa polític de la formació. En aquest sentit, Montaner afirma que, en cas d’arribar al Govern, “eliminarem la major part dels càrrecs de confiança i els assessoraments externs d’empreses”, amb l’objectiu així de posar fi a “l’amiguisme i als privilegis injustificats” i reduir la despesa pública associada a figures que, segons la formació, “dupliquen funcions del Govern i generen despeses innecessàries”.

Montaner defensa una administració basada en criteris de “meritocràcia, eficàcia i respecte pel diner públic” i assegura que la confiança del partit recau en els funcionaris que treballen amb professionalitat i compromís. “El veritable problema és la gent col·locada per favors electorals, una pràctica que desmotiva els professionals que treballen bé”, conclou.