Andorra Endavant demana a Govern per la inacció en l’actualització dels mapes de riscos

El conseller general del grup parlamentari Andorra Endavant (AE), Marc Monteagudo, ha registrat una sèrie de preguntes adreçades al Govern amb l’objectiu d’exigir explicacions sobre l’estat actual dels mapes de riscos del país i la seva adequació a les exigències legals vigents. Aquesta iniciativa respon, segons informa el grup parlamentari, a la preocupació per la seguretat de la població i a la necessitat de garantir el compliment de la Llei 28/2022, del 14 de juliol, qualificada de protecció civil.

Tal com estableix aquesta normativa, en un termini màxim de tres anys s’han d’elaborar i aprovar el Pla Territorial Nacional de Protecció Civil i el Mapa de Riscos. En aquest context, Andorra Endavant recorda que només resten cinc mesos per complir amb el mandat legal. Així mateix, la formació subratlla que els mapes vigents daten d’entre 2014 i 2015.

En aquest sentit, el grup parlamentari qualifica d'”inadmissible” la manca d’accions concretes per actualitzar aquests instruments essencials, tenint en compte les noves realitats climàtiques, urbanístiques i de protecció civil que han emergit en els darrers 10 anys.

Monteagudo ha plantejat diverses preguntes a l’Executiu, demanant informació sobre les accions concretes que ha dut a terme fins ara per complir amb els terminis legals i els plans previstos per actualitzar els mapes de riscos hidràulics, especialment en un context d’increment dels fenòmens meteorològics adversos. També ha sol·licitat explicacions sobre l’impacte que pot tenir la manca d’actualització dels mapes en les mesures de prevenció i protecció, considerades essencials davant episodis climàtics recents a Europa, com la DANA de València. Finalment, el conseller ha demanat quines mesures urgents preveu implementar el Govern per evitar l’incompliment de la llei.

“No podem permetre que la seguretat de les persones i les infraestructures quedi compromesa per la inacció o la manca de previsió del Govern”, ha declarat Monteagudo. En aquest sentit, ha destacat el perill que suposa per al país mantenir uns mapes de riscos obsolets, especialment en un context de canvi climàtic i d’evolució constant de les condicions urbanístiques.