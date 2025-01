Andorra Endavant renova la seva executiva, amb Alfons Clavera com a nou secretari general

Andorra Endavant ha anunciat una renovació significativa de la seva executiva, un pas clau per a la formació política en el marc dels reptes actuals del país. Aquesta reestructuració es va formalitzar ahir durant un congrés celebrat al Centre Cultural La Llacuna. Segons el partit, aquest canvi busca “reforçar les bases de la formació i enfortir el seu paper en el debat polític andorrà“.

Un dels canvis més destacats és la designació d’Alfons Clavera com a nou secretari general d’Andorra Endavant. Clavera compta amb una àmplia experiència en la política andorrana, havent estat candidat a cap de Govern pel partit Units pel Progrés. Amb aquest nomenament, el partit busca incorporar un lideratge consolidat que aporti solidesa i estratègia a la nova etapa.

També s’ha incorporat Stéphanie Steinbrecht com a nova vicepresidenta, en substitució d’Isabel Orobitg, qui ha deixat la formació per motius familiars. Steinbrecht, empresària i consultora amb una destacada trajectòria en gestió empresarial i assessorament estratègic, representa una aposta per “reforçar les capacitats organitzatives i de planificació” del partit, segons van declarar fonts de la formació.

En l’àrea d’Organització, Ruth Vila ha estat nomenada com a responsable d’aquest àmbit. Vila, administrativa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitaria (SAAS), compta amb experiència en processos de gestió i coordinació interna, aspectes que seran determinants en el seu nou rol dins de la direcció del partit.

Carine Montaner continuarà exercint com a presidenta d’Andorra Endavant, un càrrec que ocupa des de la fundació de la formació. Montaner, amb una trajectòria de més de 10 anys al Consell General, va destacar durant el congrés la importància d’aquest nou equip per “reforçar el missatge del partit i defensar els interessos del país amb més determinació que mai“.

Durant el congrés, la formació va reiterar el seu posicionament contrari a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, assegurant que és perjudicial per als interessos del país. Així mateix, es va reafirmar l’oposició a la llei òmnibus, una normativa que, segons el partit, “compromet la sobirania i la identitat d’Andorra”.