La Massana aprova un pressupost de 24,2 milions amb un augment del 80% en inversions

El Comú de la Massana ha aprovat un pressupost per a l’exercici 2025 que ascendeix a 24.240.450 milions euros, un increment del 19,08% respecte al 2024. El conseller de Finances, Agustí Garcia, ha presentat els comptes, que s’articulen al voltant de quatre eixos: la revisió del POUP per garantir un desenvolupament sostenible, la millora de la xarxa d’aigües, el desenvolupament econòmic mitjançant noves infraestructures i la promoció d’accions per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. “Hem treballat un pressupost que ens permetrà avançar cap a una Massana més equilibrada, sostenible i adaptada a les necessitats dels ciutadans”, ha afirmat Garcia.

Les inversions previstes per al 2025 sumen 7,7 milions d’euros, un increment del 80,6% respecte al 2024. Destaca especialment la partida de 2,3 milions d’euros per a la millora de la xarxa d’aigua potable, pluvials i residuals. A més, es destinaran 2,1 milions a les obres del nou vial, les quals avancen segons el calendari previst. El pressupost també contempla iniciatives d’embelliment als cascos antics de Sispony, Erts i el Camí de l’Església de la Massana. Paral·lelament, es finalitzaran les obres del nou aparcament d’Anyós, que inclourà una zona d’esbarjo. En l’àmbit turístic, es desenvoluparan infraestructures per desestacionalitzar l’activitat i potenciar l’entorn natural durant els mesos d’estiu.

Per altra banda, el Comú ha aprovat també l’adquisició de la parcel·la del Cobert de la Mola per un import de 201.837 euros. Segons la cònsol major, Eva Sansa, aquesta compra permetrà restaurar i posar en valor l’antiga Mola de Cal Quico, incloent-la en rutes turístiques i culturals. “Amb aquesta adquisició reafirmem el nostre compromís amb la preservació i la difusió del patrimoni històric de la Massana”, ha destacat Sansa.

Durant la sessió, s’han aprovat nous reglaments per a l’administració electrònica, els espais comunals i la Biblioteca Comunal Antoni Morell. També s’han convocat concursos per a la millora de la xarxa d’aigua, l’enllumenat públic, la neteja d’edificis comunals i el programa d’assegurances. Finalment, han pres possessió dos nous agents de circulació, Jordi Granados i David Castillo, als quals la cònsol major ha encoratjat amb aquestes paraules: “Els animem a exercir la seva tasca amb responsabilitat i vocació de servei a la comunitat”.