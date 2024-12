Entregats els estudis de càrrega d’Escaldes i els POUP, a punt i treballats amb la “màxima diligència”

Els darrers estudis de capacitat màxima per entregar a Govern i pertinents a la parròquia que presideix Rosa Gili ja han estat lliurats. Ho han fet, això sí, amb una demora de més d’un mes sobre la botzina, ja que a principis de novembre l’Administració principal ja preveia que els tindria tots. La mandatària d’Escaldes-Engordany ha traslladat altrament i durant la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols celebrada aquesta tarda a l’Espai Caldes que els seus gabinets jurídics “ja estan en disposició” en la disputa que estan tenint amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes per a la confecció dels Plans d’Urbanisme (POUP). “Hem treballat des de les corporacions el millor possible per tenir aquests plans tancats i amb la màxima diligència, aviat es podran presentar. No em consta que els comuns s’hagin tornat a reunir amb els membres del Col·legi“, ha asseverat Gili als mitjans.

Acompanyada a taula pel cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i a banda del que s’ha citat, han explicat cada un les dues propostes que han discutit aquesta tarda amb els representants dels altres cinc territoris. D’aquesta forma, la cònsol escaldenca ha traslladat que han aprovat en la reunió el Pla Nacional de la Joventut presentat fa tot just una setmana per part de Govern. “Hem abordat diferents treballs que no s’han pogut concretar, tot i això, el Pla Nacional de la Joventut ha estat el punt més rellevant que tenien a la taula i ja està en marxa el seu compliment“, ha fet saber.

Per la seva part, Alcobé ha manifestat que també s’ha aprovat un conveni per abordar el funcionament d’una plataforma anomenada ‘Argos’, la qual permetrà “monitorar i prevenir els possibles riscos naturals que afectin el Principat”. “Els principals agents que mouen i operen amb aquesta eina són els serveis específics de Bombers, Policia i Protecció Civil”, ha estipulat el portaveu, però que els diferents comuns “som els encarregats d’actuar a escala sectorial i de manera coordinada”.

Sobre això, el cònsol de Canillo ha concretat que tot i ser domini de l’AR+I, l’apartat de prevenció i estudi del medi ambient és un “tema que també pertoca a cada Comú” i que en una reunió amb l’Executiu, van acordar “quines eines podia aportar cada corporació davant la falta d’un protocol concret que eviti així futurs riscos naturals i per no saber qui o a on s’ha d’actuar”. Una plataforma digital que, val a dir, es troba actualment en una fase ‘beta’ i que “cal posar en funcionament sobre el terreny per anar verificant la seva eficàcia”. Arran d’una pregunta de la premsa, Alcobé ha informat que si a Andorra es detectés una calamitat com la que va tenir lloc fa un mes a València, “els protocols d’actuació a través de Protecció Civil s’activarien immediatament i que amb poca comunicació, ja estaria tot el país alertat”.