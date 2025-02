El Comú d’Andorra la Vella reforça la reparació de voravies amb cinc quilòmetres més d’actuacions

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat la reparació de cinc quilòmetres de voravies en mal estat a diferents punts de la parròquia, en el marc del pla integral de voravies destinat a millorar la seguretat viària i l’estat de les vies de pas. Per accelerar aquestes actuacions, aquest dimecres es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un concurs públic per contractar una empresa privada que permeti reforçar els equips de treball actuals.

Els treballs de rehabilitació es duran a terme entre els mesos de març i maig. Les zones afectades per aquesta intervenció inclouen els carrers Prada Ramon, Castell de Sant Vicenç, Baixada del Molí, Prada Motxilla, Ciutat de Valls i doctor Molines, així com el Passatge Europa. Les empreses interessades tenen de termini fins al 12 de març a les 15 hores per presentar les seves ofertes.

El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha destacat la necessitat d‘intensificar aquestes accions per garantir la seguretat dels ciutadans. “Som conscients que tenim voravies amb deficiències i, per aquest motiu, continuem incrementant els recursos per reparar el paviment de les més malmeses i millorar la seguretat dels ciutadans”, ha afirmat, posant en relleu els resultats obtinguts en actuacions similars el 2024.

Aquesta actuació forma part de la segona fase del pla de xoc iniciat a finals del 2024, quan es van reparar fins a quatre quilòmetres de voravies malmeses. En aquell moment, també es va dur a terme la rehabilitació del paviment de la parada d’autobús situada al carrer Prat de la Creu, 81-83, que es trobava deteriorada pel pas de vehicles pesants.