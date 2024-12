Astrié critica l’actuació “autoritària i agressiva” de González en el Consell de Comú

El conseller de l’oposició al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, ha rebutjat de manera contundent l’actitud del cònsol major, Sergi González, en la darrera sessió del Consell de Comú celebrada dijous passat. Astrié ha qualificat la situació viscuda com a “surrealista, insòlita, però incòmoda” i ha assegurat que l’actuació del cònsol representa una falta de respecte cap a la institució.

En declaracions a EL PERIÒDIC, Astrié ha explicat que la situació es va desencadenar al final de la sessió, quan González va obrir un torn de paraula perquè els consellers de la corporació comunal fessin un balanç polític. “Això, evidentment, no estava ni previst, ni consensuat, ni inclòs a l’ordre del dia”, ha afirmat. Davant d’aquest fet, Astrié ha explicat que va intervenir per qüestionar el cònsol, dient-li: “Perdoni, senyor cònsol, això què és, un míting polític o què passa aquí?”. Segons el conseller, el cònsol li va tallar, assegurant que era ell qui decidia qui podia parlar.

Astrié ha criticat la manera com es va gestionar la situació, destacant que, quan va voler fer la seva rèplica després de les intervencions de la majoria, González li va negar el dret de paraula. “Em va dir que no parlaria perquè acabava d’aixecar la sessió”, ha denunciat. “Això són maneres molt lletges, molt autoritàries, molt dèspotes, molt agressives de fer”, ha assegurat, afegint que “és un cop que em priva del meu dret de rèplica, del meu dret entorn la paraula”.

El conseller ha insistit que aquest tipus d’actituds no tenen cabuda en un Consell de Comú i ha subratllat que “mai en ma vida he viscut aquesta situació”. Astrié, qui ha ocupat el càrrec de cònsol i conseller durant diversos mandats, ha indicat que la situació va ser especialment desconcertant perquè l’oposició havia votat a favor de tots els punts de l’ordre del dia, tot i expressar algunes reserves. “Vam votar a favor de tot, i encara així, ens trobem amb aquesta actitud del cònsol”, ha declarat.

Astrié ha aprofitat també per qüestionar la utilització del ple com a espai polític. “Si volen fer un míting polític, que el facin, que convoquin la reunió del poble o els seus militants”, ha manifestat. A més, ha remarcat que “un ple no és el canal adequat per fer aquestes coses, i menys així, improvisades o no contemplades en l’ordre del dia”.

Així i tot, el conseller ha lamentat el canvi de to en la relació amb l’equip de govern, assegurant que fins ara havia mantingut un tracte cordial amb la majoria. “Dijous em va deixar molt sorprès aquest gir final del Consell, amb una actitud molt autoritària i molt agressiva que no entenem a què ve”, ha afirmat.

Finalment, Astrié ha confirmat que no ha tingut cap contacte amb el cònsol major després de la sessió. “Jo no li he trucat i ell tampoc a mi”, ha declarat, reafirmant el seu rebuig a l’actuació viscuda i definint la sessió com un exemple de com “no s’haurien de gestionar les institucions públiques”.