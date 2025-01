Unnic Andorra tanca la seva participació a Fitur

Unnic Andorra ha tancat la seva participació a Fitur amb un balanç molt positiu, després de més d’una trentena de reunions amb agències de viatges, turoperadors i empreses MICE. El complex ha presentat la seva oferta d’oci i esdeveniments, tancant acords que inclouen des de restauració fins a esdeveniments com concerts tribut i festes temàtiques al Gran Casino Andorra.

Segons el director de Màrqueting, MICE & TT.OO., Pedro Morán, la presència a la fira ha confirmat l’interès creixent per la marca, tant en l’àmbit professional com en el particular. També ha destacat l’interès dels mitjans de comunicació per donar visibilitat a Unnic i el seu posicionament al nivell de referents com Grandvalira o Caldea.

Unnic ja ha tancat diversos projectes per al 2025 i planifica noves iniciatives fins al 2027, reafirmant-se com una aposta clau per al turisme d’oci i negocis. “Estem molt satisfets de tornar amb l’agenda plena”, conclou Morán.