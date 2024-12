Marta Ambor impulsa el Blockchain Week 2025 a Panamà

La ciutat de Panamà acollirà el Blockchain Week 2025, un esdeveniment de referència mundial que pretén consolidar la regió com un epicentre d’innovació en tecnologia blockchain. Amb la participació destacada de Marta Ambor, presidenta de l’Associació Blockchain d’Andorra i cofundadora de l’esdeveniment, aquesta trobada reunirà CEOs, inversors, desenvolupadors i experts de sectors clau com la banca, les finances, la tecnologia i el sector públic.

El Blockchain Week 2025 oferirà un fòrum de debat sobre l’impacte transformador de la tecnologia blockchain. Durant tres dies, líders mundials, governs i professionals exploraran temes com la gestió de dades, la seguretat digital, les aplicacions en diversos sectors i les oportunitats d’inversió. Marta Ambor ha destacat que “aquest esdeveniment és una invitació a construir conjuntament un futur més inclusiu, transparent i eficient.”

El programa inclou iniciatives com la Investor’s Night, on startups presentaran els seus projectes a inversors internacionals, i un bloc formatiu que proporcionarà coneixements pràctics als assistents. L’objectiu és generar un espai de col·laboració per potenciar negocis, especialment en el sector financer, que veu en la blockchain una eina clau per a la transparència, la seguretat i l’eficiència.

Els assistents podran participar en tallers tècnics, masterclass i activitats interactives per conèixer les darreres novetats en hardware, software i serveis blockchain. A més, es discutiran estratègies per impulsar la implantació de la tecnologia en processos tradicionals, amb un focus especial en les oportunitats d’inversió.

Una de les iniciatives més destacades serà l’anunci oficial de Panamà per declarar el 22 d’abril com el Dia Internacional del Blockchain, reforçant el seu lideratge en la transformació digital global. Segons Ambor, aquesta setmana serà un punt d’inflexió per a l’adopció i el desenvolupament de la tecnologia blockchain. La presidenta d’Andblockchain subratlla la importància de crear espais que connectin inversors, empreses i governs per aprofitar el potencial transformador d’aquesta tecnologia.