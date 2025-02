La Generalitat exposa al Govern l’ampliació de l’aeroport amb nous edificis

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, s’ha reunit aquest divendres a l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, per fer un balanç de les últimes dades registrades per la infraestructura el 2024. Cal precisar que els dos representants es reuneixen sobre el terreny poques setmanes després de la reunió a Barcelona entre Forné i la consellera de Territori, Habitatge, Transició Energètica i portaveu de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque.

De forma que la delegació de la Generalitat ha presentat al Govern el projecte constructiu per impulsar, en els propers mesos, l’ampliació de l’aeroport que contempla, entre altres millores, la ubicació de nou hangars més, l’ampliació de l’aparcament i edificis auxiliars. Així, les noves millores s’impulsen pel creixement de l’activitat d’aerotaxis i de l’activitat lligada als hangars, així com també per l’afluència de persones que utilitzen els vols regulars.

Al marge d’aquestes novetats, les dues delegacions han fet balanç de l’activitat registrada a l’aeroport després que fa unes setmanes es celebrés la comissió mixta per a la gestió, l’explotació i la promoció de l’aeroport d’Andorra–la Seu d’Urgell. Per això, han celebrat l’increment d’activitat que s’ha registrat aquest 2024 a l’aeroport, que repercuteix positivament al territori amb un augment de l’activitat econòmica. S’ha exposat així que enguany s’han registrat un 75% més de passatgers respecte el 2023, el que es tradueix amb un 18% més d’operacions i un 28% més de dies amb activació de l’aeroport amb vols comercials.

Val a dir que gran part de la millora de les dades s’explica per les rutes regulars d’Air Nostrum, que reben el suport econòmic del Govern en funció de l’ocupació, i en les quals l’any passat hi van volar 10.664 passatgers amb un total de 291 operacions. Les dues delegacions han valorat positivament la reunió com a “productiva”, ja que ha permès avançar en diversos temes d’interès entre les parts.