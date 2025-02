El nou servei de trucades wifi d’Andorra Telecom ja està disponible per a més de 35.000 usuaris

Andorra Telecom va posar en funcionament fa uns dies el servei de trucades wifi des del mòbil. Es tracta d’un servei que permet realitzar i rebre trucades o SMS en ubicacions on la cobertura de telefonia mòbil és molt dèbil o inexistent, com magatzems o aparcaments, però que tenen disponible una bona connexió de wifi.

Val a dir que l’operativa d’aquest servei és totalment automàtica, ja que quan el dispositiu detecta que la cobertura de mòbil és escassa, però està connectat a una xarxa wifi, la trucada es transmet utilitzant aquesta modalitat de connexió. En aquest sentit, les trucades que es transmeten per la xarxa wifi es descompten de les tarifes de mòbil de la mateixa manera que les trucades convencionals.

El servei de Trucades wifi és totalment gratuït i ja està disponible per a les persones que disposin d’un dispositiu iPhone 11 o superior, que són unes 35.000 aproximadament. Per activar el servei, només cal entrar a la configuració del dispositiu i activar les trucades de wifi a la secció “Dades Mòbils”.

Per aquest motiu, al llarg dels dies vinents, Andorra Telecom enviarà un SMS informatiu a totes les persones que tinguin un telèfon mòbil compatible amb aquesta tecnologia i respecte als usuaris d’Android, s’espera que a mitjan any el servei es desplegui de manera progressiva per a les diferents marques.