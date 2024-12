Creand planeja expandir-se a Andalusia

Aquest any ha estat el punt de partida del pla estratègic (2024-2026) de Creand, el qual s’ha centrat a avançar en l’especialització, la transformació digital i la innovació i també en continuar potenciant el creixement. Així ho ha anunciat aquest dilluns Xavier Cornella, conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà, al seu discurs davant dels directors dels mitjans andorrans. El discurs estava dedicat a les principals fites assolides l’any 2024 per l’entitat.

Segons Xavier Cornella, Creand ha sigut el primer grup financer del país a obrir una oficina de banca comercial a la localitat veïna de la Seu d’Urgell. L’expansió de Creand Wealth Management a Espanya continua en tots territoris on el banc veu projecció de negoci. “Molt aviat obrirem una nova oficina a Màlaga per oferir serveis de banca privada a la zona d’Andalusia”, ha dit Cornella.

Cornella també ha mencionat que l’any passat el banc va crear la unitat de Sostenibilitat, des d’on ha impulsat projectes pioners com l’emissió d’un bo sostenible de 10 milions d’euros per finançar projectes mediambientals i socials al país; el préstec per a particulars i empreses per a reformes d’eficiència energètica, o bé l’accés al mercat nacional de crèdits de carboni gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en 4 edificis propis d’oficines.

Parlant del tema d’emprenedoria, el conseller delegat de Creand Crèdit Andorrà ha dit, que aquest any el banc ha creat la primera formació a Andorra de la Càtedra Creand d’Emprenedoria i Banca de l’IESE, amb el programa ‘Les claus per emprendre amb èxit’. Això és una formació amb un alt grau de personalització, que ha permès als participants capacitar-se i assolir els coneixements necessaris per entendre el procés de l’emprenedoria, des de la detecció d’oportunitats fins al creixement de l’empresa. Aquest projecte s’ha realitzat amb l’IESE i de la mà de la Universitat d’Andorra.

Fins a la data, el banc ha analitzat 2.000 ‘start-ups’ i ha invertit en 30, de 12 sectors diferents, ubicades a Andorra, Espanya, Noruega i els Estats Units. Concretament a Andorra ha invertit en dos; Cellab, dedicada a la biotecnologia, i Durcal, a rellotges de teleassistència. El fons d’inversió Scale Lab a través del qual es gestionen les inversions està present als principals esdeveniments sectorials en l’àmbit europeu.

Parlant de l’àmbit social i cultural, Cornella ha dit que Creand és l’únic banc que té una fundació que impulsa activitats socials, culturals i educatives al país. “Són més de 2.000 inscripcions les que cada any rep el programa d’envelliment saludable en les diferents activitats. I unes 60 les persones matriculades en el tercer curs de postgrau universitari en ciència”, ha explicat Cornella.

I, finalment, un altre èxit d’aquest any va ser el fet que Creand Crèdit Andorrà ha evolucionat en la implantació de la intel·ligència artificial, amb l’objectiu d’adequar-se més i millor a les necessitats del client i optimitzar la personalització en la relació. A través de la recopilació de dades avui dia el banc pot analitzar els patrons de comportament, les preferències i els desitjos dels clients.

Els resultats, la rendibilitat del negoci i l’estratègia de continuar creixent en l’especialització, la innovació i la proximitat en el servei, a més del compromís social, han segut els factors que han comportat que el grup Financial Times hagi reconegut Creand, per tercer any consecutiu, com a Banc de l’Any d’Andorra i també com a millor Banc de banca privada del Principat.