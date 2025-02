CityXerpa incopora els pagaments amb Bizum per als comerços amb TPV

CityXerpa, en col·laboració amb Andbank, anuncia la incorporació de Bizum com a novetat de la funcionalitat dins del seu sistema de pagament digital, amb el nom ‘CityXerpa Pay’. De manera que a partir d’ara, els establiments amb TPV de CityXerpa Pay podran acceptar pagaments mitjançant Bizum, una solució que aporta “més comoditat, rapidesa i innovació en la gestió de pagaments digitals”, com ells mateixos apunten.

Amb aquesta integració, els establiments que disposin de CityXerpa Pay ampliaran les seves opcions de cobrament amb un sistema de pagament “àmpliament estès a Espanya i en creixement a Andorra”. A més destaquen que aquesta nova funcionalitat no només permet als comerços acceptar pagaments per Bizum de manera instantània, sinó que també obre la porta a una nova forma de cobrament a distància.

Per aquest motiu, els establiments poden generar una sol·licitud de pagament i enviar-la als clients, que podran validar-la des del seu dispositiu mòbil sense necessitat d’estar físicament presents, de forma que els clients només han de tenir Bizum activat per poder fer els pagaments de forma ràpida i segura.

Per facilitar-ne l’adopció, CityXerpa i Andbank han establert una promoció especial: durant tot el 2025, els comerços “no hauran d’assumir cap cost en comissions per les transaccions realitzades amb Bizum”. A més, aquesta exempció de comissions també s’aplicarà als pagaments amb CityXerpa Pay i als pagaments amb TPV regular, informen des de l’aplicació.

Compromís amb la innovació

Gràcies a la col·laboració entre els agents citats, comparteixen junts el compromís d’impulsar solucions digitals innovadores per als comerços d’Andorra. “Amb aquesta nova funcionalitat, fem un pas més en la nostra aposta per la digitalització del comerç local. Bizum per a empreses és una eina clau per ajudar els negocis a oferir més opcions de pagament als seus clients”, afirma Marta Bravo, directora general adjunta de negoci d’Andbank.