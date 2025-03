Andorra experimenta un augment del 38% en les peticions per turisme de negocis el 2024

Andorra continua consolidant-se com una destinació destacada en el turisme de negocis, amb un notable creixement del 38% en les peticions rebudes per l’Andorra Convention Bureau durant el 2024. Així ho ha informat l’entitat durant la seva 17a assemblea, celebrada aquest matí i que ha comptat amb la participació d’una trentena d’empreses membres vinculades al sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions).

Durant l’any passat, el Principat va acollir un total de 200 esdeveniments MICE, dels quals 32 van ser gestionats directament per l’Andorra Convention Bureau. En termes de procedència, la majoria d’aquests esdeveniments, un 63%, van ser sol·licitats per organitzadors d’Espanya. El mercat francès va ocupar la segona posició, amb un 26%, mentre que l’11% restant va provenir d’altres països, amb especial presència dels Estats Units i el Regne Unit. Precisament, el mercat britànic ha començat a veure Andorra com una destinació per a turisme de negocis, aprofitant els esforços de l’Andorra Convention Bureau per atraure també aquest tipus de turisme, a banda de les visites tradicionals en períodes vacacionals.

En el marc de la seva estratègia, l’Andorra Convention Bureau ha anunciat que continuarà treballant en la diversificació de mercats durant aquest 2025, amb un focus especial en el Regne Unit, Bèlgica i els països nòrdics. Entre les accions previstes es troben la participació en fòrums internacionals, com el Break the Ice i l’M&I, així com l’organització de viatges de familiarització per donar a conèixer l’oferta de turisme d’estiu i hivern a França i Espanya. També es farà un esforç per atraure clients de sectors com el tecnològic, les finances o el farmacèutic, a més de potenciar els esdeveniments amb un fort component de sostenibilitat.